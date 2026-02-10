Тимура Міндіча можуть екстрадувати з Ізраїлю: НАБУ готує запит щодо фігурантів справи "Мідас"

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив про підготовку запиту на екстрадицію підозрюваного в корупції Тимура Міндіча в Україну. За даними ЗМІ, бізнесмен перед початком обшуків виїхав до Ізраїлю.

Про підготовку екстрадиційного запиту щодо Тимура Міндіча та інших фігурантів операції "Мідас" директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів під час брифінгу 10 лютого, який транслювало медіа "Новини.Live". За його словами, наразі бюро співпрацює з близько десятьма міжнародними юрисдикціями, зокрема країн Європейського Союзу, для отримання відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків і майна.

"Коли всі заходи щодо можливості направлення екстрадиційного запиту будуть виконані, ми його будемо скеровувати та будемо працювати з Ізраїлем й іншими країнами щодо екстрадиції фігурантів цього кримінального провадження", — сказав Кривонос.

Відео дня

За його словами, в НАБУ очікують на появу нових деталей в розслідуванні корупції в "Енергоатомі", які будуть прокомуніковані з українським суспільством.

"Ми намагаємося обережно на даному етапі комунікувати — це пов'язано з певними моментами щодо збору доказової бази: проведенням інтерв'ю і експертиз, отриманням відповідей від міжнародних юрисдикцій, комунікацією з міжнародними партнерами. Проте точно в даній справі це не крапка, слідство триває, і будуть додаткові деталі, про які ми розповімо в той момент, коли це процесуально стане можливо", — пояснив директор НАБУ.

Нагадаємо, 17 грудня 2025 року в НАБУ пояснювали складність екстрадиції Міндіча тим, що він та інший підозрюваний справи "Мідас", Олександр Цукерман, мають ізраїльське громадянство.

Справа Тимура Міндіча: деталі

10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію "Мідас", в межах якої розслідували корупцію в енергетиці. Тоді ж народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що одним із фігурантів справи під прізвиському "Карлсон" на плівках НАБУ є український бізнесмен Тимур Міндіч.

Перед тим журналісти УП повідомляли з посиланням на джерела, що детективи НАБУ проводять обшуки у Міндіча, а сам бізнесмен за кілька годин до того виїхав з країни.

Підозрюваний у шахрайстві та замовленні вбивства Ігор Коломойський на засіданні суду 10 грудня казав, що Тимура Міндіча намагалися вбити в Ізраїлі.

22 грудня журналіст УП Михайло Ткач розповів, як живе Тимур Міндіч в Ізраїлі. За його словами, бізнесмен намагається конспіруватися.