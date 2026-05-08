Третья серия "пленок Миндича": как Цукерман и Миндич могли выехать до обысков, — УП

В новой части расследования журналисты "Украинской правды" сосредоточились на вопросе, как главные фигуранты операции НАБУ и САП "Мидас" Александр Цукерман и Тимур Миндич успели покинуть Украину до обысков и подозрений. Новая часть "пленок Миндича" может свидетельствовать, что их выезд не выглядел обычной плановой поездкой.

В новой части расследования одним из центральных эпизодов стал разговор фигурантов дела "Мидас" Игоря Миронюка и Дмитрия Басова. Он, согласно материалам, состоялся 25 сентября 2025 года, то есть примерно за два месяца до публичного старта операции НАБУ и САП. В этом разговоре собеседники упоминают заместителя руководителя САП Андрея Синюка и некоего "Олега".

Из контекста разговора, как отмечают журналисты, невозможно однозначно установить, идет ли речь именно о заместителе руководителя Офиса президента Олеге Татарове. В то же время "Украинская правда" напоминает, что именно Татарова источники издания неоднократно называли человеком, который курирует правоохранительное направление в ОП, а Синюка в правоохранительных кругах связывали именно с ним.

В ноябре 2025 года "Украинская правда" уже сообщала, что возможным источником утечки информации о старте операции мог быть заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк. После выхода того материала Синюк уволился из САП.

В разговоре Миронюк и Басов обсуждают Синюка как потенциально полезный контакт в САП. Фактически, как следует из обнародованного фрагмента, Миронюк и Басов рассуждали о Синюке как о человеке, который мог бы помогать, "подсвечивать" определенную информацию и быть полезным в критический момент. Отдельно в этом же фрагменте упоминается "Стас". Журналисты предполагают, что речь может идти о Станиславе Гущесове — бывшем руководителе прокуратуры Черниговской области, который сейчас работает в НАЭК "Энергоатом".

"Украинская правда" напоминает, что до назначения заместителем руководителя САП Андрей Синюк более десяти лет работал в органах прокуратуры. В августе 2022 года тогдашний генеральный прокурор Андрей Костин назначил его на должность заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Именно после этого источники УП в правоохранительных органах неоднократно обращали внимание на возможную связь Синюка с представителями власти, в частности с Олегом Татаровым.

Что Синюк искал во внутренней базе антикоррупционных органов

Следующий важный эпизод касается уже действий самого Синюка во внутренней системе антикоррупционных органов. По данным материалов дела, 16 октября 2025 года, примерно через три недели после разговора Миронюка и Басова, Андрей Синюк зашел во внутреннюю базу и просматривал информацию в уголовных производствах, в группу прокуроров в которых он, по материалам дела, не входил.

В протоколах, которые цитирует "Украинская правда", отмечается, что Синюк осуществлял просмотр участников уголовного производства. Детективы НАБУ, по данным материалов, установили, каких именно участников производств просматривал Андрей Синюк. Среди фамилий, которые фигурируют в этом фрагменте, журналисты называют Хармут Якоба, Светлану Гринчук, Александра Цукермана, Германа Галущенко, Игоря Миронюка и Дмитрия Басова. Особое внимание журналисты обращают на то, что Синюк просматривал именно тех людей, которые впоследствии стали публично известными фигурантами операции "Мидас". Также в списке упоминаются лица и структуры, связанные с "Энергоатомом".

На момент этих просмотров, как подчеркивает "Украинская правда", операция "Мидас" еще не была объявлена публично. Официально НАБУ и САП сообщили о соответствующих материалах позже, уже после того, как часть фигурантов покинула Украину или оказалась за границей. Именно поэтому действия Синюка во внутренней системе журналисты рассматривают как один из ключевых эпизодов в вопросе возможной утечки информации.

Как Цукерман и Миндич объясняли свой выезд

Еще один блок расследования касается выезда Александра Цукермана. По материалам, 26 октября 2025 года, то есть через десять дней после того, как Синюк искал во внутренней системе фамилию Цукермана, Владимир Цибурский, которого журналисты называют вероятным помощником или водителем Цукермана, звонил людям из своего окружения и сообщал о срочной поездке в Вену.

В разговоре Цибурский рассказывал, что "шеф" якобы позвонил ему за десять минут до того и приказал собираться, потому что они едут в пункт пропуска "Паланка" на границе с Молдовой. Также из разговора следует, что уже утром следующего дня ему нужно было быть в аэропорту в Вене. Собеседники при этом шутили, но сама поездка, судя по фрагменту, выглядела срочной. По словам Цукермана, поездка была запланированной, в том числе из-за операции ребенку.

Отдельно в расследовании напоминается о материале "Украинской правды" по Андрею Синюку, который вышел в ноябре 2025 года. В телефонном разговоре с Михаилом Ткачем Синюк отрицал, что передавал кому-либо материалы, связанные с делом Миндича, "Энергоатомом" или другими потенциальными фигурантами. По данным редакции, часть материалов уголовного производства может свидетельствовать, что следствию удалось получить определенные доказательства возможного слива информации и возможных связей фигурантов с Синюком.

Журналисты также обращают внимание на выезд Тимура Миндича. По их данным, антикоррупционным органам до сих пор нужно установить, почему Миндич пересек границу примерно за четыре часа до того, как правоохранители пришли к нему с обысками. Сам Миндич, как и Цукерман, уверял УП, что его выезд был плановым.

Журналисты отмечают, что окончательные выводы должны сделать следствие и суд. В то же время обнародованные материалы могут объяснять, почему ключевые фигуранты успели оказаться за границей до активной фазы следственных действий.

На момент публикации новости Тимур Миндич и Александр Цукерман не комментировали новую серию расследования УП.

Напомним, что секретарь СНБО Рустем Умеров не пришел на заседание парламентской ВСК по "пленкам Миндича". В Совете нацбезопасности и обороны объяснили, что он находился в заграничной командировке вместе с президентом Владимиром Зеленским. На это же заседание также приглашали представителей НАБУ, САП, НБУ, Госфинмониторинга, Минобороны и нескольких государственных банков.

Ранее мы также информировали, что журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач заявил о возможном возвращении Тимура Миндича в Украину из Израиля. По его словам, бизнесмен может приехать, чтобы дать показания НАБУ и САП по делу "Мидас". В то же время Ткач предположил, что на решение Миндича может влиять позиция Офиса президента.