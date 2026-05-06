Дать показания НАБУ: Миндич может вернуться в Украину, -Ткач
БизнесменТимур Миндич, который является фигурантом записей прослушивания НАБУ, может вскоре вернуться в Украину из Израиля.
Об этом со ссылкой на источники в политических кругах заявил журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач.
Он предположил, что бизнесмен может вернуться в страну, что дать свои показания НАБУ и САП. Но журналист отмечает, что от возвращения в Украину бизнесмена может отказать ОП.
"Источники наши в политических кругах говорят, что Тимур Миндич может в ближайшее время вернуться. Опять же, мы не знаем позицию Офиса президента. Возможно, его отговорят от подобных шагов, а возможно, они сами заинтересованы в том, чтобы он вернулся и не токсичил их, находясь где-то там на расстоянии, а затем что-то скрывая, прячась и так далее. Плюс мы же понимаем фактор возможного расследования ФБР, которое, если захочет, без проблем достанет Миндича из Израиля, в отличие от Украины", — рассказал Михаил Ткач.
Журналист также прокомментировал версию, что Тумур Миндич может взять на себя ответственность по делу "Мидас". По его словам, если факты на пленках НАБУ окажутся правдивыми, то у фигурантов, которых там называют "Вовой и Андреем", может возникнуть необходимость просить низших фигурантов этого дела взять вину на себя.
"Повторюсь, я не знаю, какой план, сколько те или иные люди планируют находиться у власти, планируют ли они переизбираться. Возможно, они планируют вечно находиться у власти — по примеру другого кооператива "Озеро" в соседней стране", — сказал Ткач.
Слияние пленок по делу "Мидас": что известно
29 апреля журналисты "Украинской правды" обнародовали часть записей прослушивания из квартиры бизнесмена Тимура Миндича, в которых упоминаются разговоры о деятельности оборонной компании Fire Point, государственных контрактах и возможном финансировании ракетных программ. В этих материалах также фигурирует информация о возможных связях Миндича с компанией Fire Point, которая занимается производством ракетного вооружения и других военных технологий. В записях, по данным журналистов, обсуждались вопросы финансирования оборонных проектов, сотрудничества с государственными структурами и распределения средств на разработки вооружения.
После чего компания Fire Point обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить подлинность "пленок Миндича", в которых упоминается предприятие.
1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новую часть так называемых "пленок Миндича", где, по его словам, зафиксирован разговор бизнесмена Тимура Миндича и действующего секретаря СНБО Рустема Умерова. На этой записи говорится, в частности, о загадочном "проекте 23".
также 1 мая "Украинская правда" обнародовала вторую серию расшифровок "пленок Миндича", в которых, по данным издания, фигуранты дела "Мидас" еще до официального решения Кабмина обсуждали состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка". В материале также говорится о возможном влиянии частных лиц на завод "Карпатнефтехим".
После чего адвокат Миндича Андрей Костенок озвучил позицию своего клиента. По его словам, сторона защиты не может подтвердить достоверность разговоров, обнародованных в материалах журналистов и народных депутатов, поскольку такие аудиозаписи и их стенограммы не предоставлялись защитой ни официально, ни неофициально в рамках уголовного производства. Соответственно мы были лишены возможности их исследовать или проверить.