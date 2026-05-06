Дать показания НАБУ: Миндич может вернуться в Украину, -Ткач

БизнесменТимур Миндич, который является фигурантом записей прослушивания НАБУ, может вскоре вернуться в Украину из Израиля.

Об этом со ссылкой на источники в политических кругах заявил журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач.

Миндич может вернуться в Украину

Он предположил, что бизнесмен может вернуться в страну, что дать свои показания НАБУ и САП. Но журналист отмечает, что от возвращения в Украину бизнесмена может отказать ОП.

"Источники наши в политических кругах говорят, что Тимур Миндич может в ближайшее время вернуться. Опять же, мы не знаем позицию Офиса президента. Возможно, его отговорят от подобных шагов, а возможно, они сами заинтересованы в том, чтобы он вернулся и не токсичил их, находясь где-то там на расстоянии, а затем что-то скрывая, прячась и так далее. Плюс мы же понимаем фактор возможного расследования ФБР, которое, если захочет, без проблем достанет Миндича из Израиля, в отличие от Украины", — рассказал Михаил Ткач.

Відео дня

Журналист также прокомментировал версию, что Тумур Миндич может взять на себя ответственность по делу "Мидас". По его словам, если факты на пленках НАБУ окажутся правдивыми, то у фигурантов, которых там называют "Вовой и Андреем", может возникнуть необходимость просить низших фигурантов этого дела взять вину на себя.

"Повторюсь, я не знаю, какой план, сколько те или иные люди планируют находиться у власти, планируют ли они переизбираться. Возможно, они планируют вечно находиться у власти — по примеру другого кооператива "Озеро" в соседней стране", — сказал Ткач.

Слияние пленок по делу "Мидас": что известно

29 апреля журналисты "Украинской правды" обнародовали часть записей прослушивания из квартиры бизнесмена Тимура Миндича, в которых упоминаются разговоры о деятельности оборонной компании Fire Point, государственных контрактах и возможном финансировании ракетных программ. В этих материалах также фигурирует информация о возможных связях Миндича с компанией Fire Point, которая занимается производством ракетного вооружения и других военных технологий. В записях, по данным журналистов, обсуждались вопросы финансирования оборонных проектов, сотрудничества с государственными структурами и распределения средств на разработки вооружения.

После чего компания Fire Point обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить подлинность "пленок Миндича", в которых упоминается предприятие.

1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новую часть так называемых "пленок Миндича", где, по его словам, зафиксирован разговор бизнесмена Тимура Миндича и действующего секретаря СНБО Рустема Умерова. На этой записи говорится, в частности, о загадочном "проекте 23".

также 1 мая "Украинская правда" обнародовала вторую серию расшифровок "пленок Миндича", в которых, по данным издания, фигуранты дела "Мидас" еще до официального решения Кабмина обсуждали состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка". В материале также говорится о возможном влиянии частных лиц на завод "Карпатнефтехим".

После чего адвокат Миндича Андрей Костенок озвучил позицию своего клиента. По его словам, сторона защиты не может подтвердить достоверность разговоров, обнародованных в материалах журналистов и народных депутатов, поскольку такие аудиозаписи и их стенограммы не предоставлялись защитой ни официально, ни неофициально в рамках уголовного производства. Соответственно мы были лишены возможности их исследовать или проверить.