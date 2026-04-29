УП опубликовала часть "Пленок Миндича": назван возможный совладелец Fire Point

Журналисты Украинская правда обнародовали часть записей прослушивания из квартиры бизнесмена Тимура Миндича, где зафиксированы разговоры с участием секретаря СНБО Рустема Умерова и совладельца "Квартал 95" Сергея Шефира. В этих материалах, в частности, обсуждается деятельность компании Fire Point, государственные контракты, возможное финансирование ракетных программ и ситуация вокруг дела Алексея Чернышева.

Бизнесмена Тимура Миндича связывают с возможной совладельцем компании Fire Point, которая занимается производством ракет Flamingo и других образцов вооружения. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на записи прослушивания из квартиры предпринимателя.

Как отмечается журналистами УП, из-за значительного количества лиц, получивших доступ к материалам, в последнее время отдельные фрагменты начали появляться в открытом доступе. По оценке журналистов, эта утечка имела целью дискредитировать антикоррупционные органы, которые документировали эти записи в рамках масштабной операции. Издание опубликовало первую часть записей и привело перечень тем, которые обсуждались в зафиксированных разговорах.

Подробности операции Мидас

По данным журналистов, в этих записях фигурируют секретарь СНБО Рустем Умеров и совладелец студии "Квартал 95" Сергей Шефир. В частности, в разговорах с Шефиром Миндич якобы поднимал вопрос поиска средств для внесения залога за бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

В частности, в диалогах между Миндичем и Шефиром поднимались вопросы подозрения и залога для Чернышова, его возможного возвращения в Украину, обсуждались депутаты, адвокаты и деятельность НАБУ. Также обсуждались финансовые аспекты, связанные с депутатами Киселем и Совой. В диалогах упоминались фамилии бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, а также Олега Татарова и Андрея Смирнова.

Еще один сегмент записей, которые приводят журналисты УП, содержит разговоры Миндича с Умеровым. В этих диалогах речь идет о деятельности компании Fire Point и разработке дальнобойного вооружения, в частности моделей FP-1, FP-5 и FP-7. Миндич, как утверждается, выражал недовольство недостаточным финансированием компании и обращался с просьбой ускорить выделение средств на ракетные программы, а также оплатить бронежилеты другого производителя. В ответ Умеров дал понять, что готов способствовать решению этих вопросов. Кроме того, в записях есть упоминания о проектах, связанных со Space Center в США.

Отдельный блок записей касается разговоров Миндича с женщиной по имени "Наталья". В них обсуждается так называемая "консервация" кооператива "Династия" (четыре имения в Козине), а также оформление недвижимости. По информации медиа, речь идет об объектах, которые могут быть связаны с Миндичем, Чернышовым и Ермаком.

"Изучив большой массив информации, а это сотни страниц разговоров, обсуждений и влияний, можно сделать один вывод. Эти эпизоды стали возможными благодаря неограниченной власти, ограниченного круга людей в условиях полномасштабного вторжения", — отметил журналист УП в конце опубликованного видео с пленками.

Напомним, что секретаря СНБО Рустема Умерова допрашивали в НАБУ по делу так называемого "Миндичгейта". Он проходил как свидетель в эпизоде, связанном с закупками бронежилетов. Во время выступления в парламенте Умеров подтвердил факт допроса и заявил, что предоставил все необходимые объяснения следователям.

Ранее мы также информировали, что в деле, связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем, появлялись данные о возможных выплатах через структуры Минобороны. В материалах упоминалась, в частности, Мария Берлинская, а также обсуждались вероятные финансовые потоки и влияние на государственные решения.