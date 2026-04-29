УП опублікувала частину "Плівок Міндіча": названо можливого співвласника Fire Point

Журналісти Українська правда оприлюднили частину записів прослуховування з квартири бізнесмена Тимура Міндіча, де зафіксовані розмови з участю секретаря РНБО Рустема Умєрова та співвласника "Квартал 95" Сергія Шефіра. У цих матеріалах, зокрема, обговорюється діяльність компанії Fire Point, державні контракти, можливе фінансування ракетних програм і ситуація довкола справи Олексія Чернишова.

Бізнесмена Тимура Міндіча пов’язують із можливою співвласністю компанії Fire Point, яка займається виробництвом ракет Flamingo та інших зразків озброєння. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на записи прослуховування з квартири підприємця.

Як зазначається журналістами УП, через значну кількість осіб, які отримали доступ до матеріалів, останнім часом окремі фрагменти почали з’являтися у відкритому доступі. За оцінкою журналістів, цей витік мав на меті дискредитувати антикорупційні органи, які документували ці записи в межах масштабної операції. Видання опублікувало першу частину записів і навело перелік тем, які обговорювалися у зафіксованих розмовах.

Відео дня

Подробиці операції Мідас

За даними журналістів, у цих записах фігурують секретар РНБО Рустем Умєров та співвласник студії "Квартал 95" Сергій Шефір. Зокрема, у розмовах із Шефіром Міндіч нібито порушував питання пошуку коштів для внесення застави за колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди.

Зокрема, у діалогах між Міндічем і Шефіром порушувалися питання підозри та застави для Чернишова, його можливого повернення до України, обговорювалися депутати, адвокати та діяльність НАБУ. Також обговорювалися фінансові аспекти, пов’язані з депутатами Киселем і Совою. У діалогах згадувалися прізвища колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а також Олега Татарова і Андрія Смирнова.

Ще один сегмент записів, які наводять журналісти УП, містить розмови Міндіча з Умєровим. У цих діалогах йдеться про діяльність компанії Fire Point і розробки далекобійного озброєння, зокрема моделей FP-1, FP-5 і FP-7. Міндіч, як стверджується, висловлював невдоволення недостатнім фінансуванням компанії та звертався з проханням пришвидшити виділення коштів на ракетні програми, а також оплатити бронежилети іншого виробника. У відповідь Умєров дав зрозуміти, що готовий сприяти вирішенню цих питань. Крім того, у записах є згадки про проєкти, пов’язані зі Space Center у США.

Окремий блок записів стосується розмов Міндіча з жінкою на ім'я "Наталія". У них обговорюється так звана "консервація" кооперативу "Династія" (чотири маєтки у Козині), а також оформлення нерухомості. За інформацією медіа, йдеться про об’єкти, які можуть бути пов’язані з Міндічем, Чернишовим та Єрмаком.

"Вивчивши великий масив інформації, а це сотні сторінок розмов, обговорень і впливів, можна зробити один висновок. Ці епізоди стали можливими завдяки необмеженій владі, обмеженого кола людей в умовах повномасштабного вторгнення", — зазначив журналіст УП в кінці опубікованого відео з плівками.

Нагадаємо, що секретаря РНБО Рустема Умєрова допитували в НАБУ у справі так званого "Міндічгейту". Він проходив як свідок у епізоді, пов’язаному із закупівлями бронежилетів. Під час виступу в парламенті Умєров підтвердив факт допиту та заявив, що надав усі необхідні пояснення слідчим.

Раніше ми також інформували, що у справі, пов’язаній із бізнесменом Тимуром Міндічем, з’являлися дані про можливі виплати через структури Міноборони. У матеріалах згадувалася, зокрема, Марія Берлінська, а також обговорювалися ймовірні фінансові потоки та вплив на державні рішення.