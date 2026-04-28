"Не хочу політизувати": Умєров у Раді підтвердив допит НАБУ у справі "Міндічгейту"

Секретаря РНБО Рустема Умєрова у парламенті закликали дати пояснення у справі "Мідас".

Колишній міністр оборони, який фігурує в епізоді справи "Міндічгейту" про закупівлю бронежилетів як свідок, з трибуни розповів про допит правоохоронців. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Він розповів, що дав свідчення НАБУ у справі Міндіча, але не хоче політизувати свою участь у справі.

"Я всі запитання відповідним органам надав, тому не хочу політизувати це. Але якщо б у відповідних органів були б питання – вони мене би запрошували. Тобто я з усією повагою кажу, що всі питання, які в них були, я відповів. Тому не хочу політизувати це питання. Органи, які зверталися до мене, всім відповіді були надані", – сказав він.

Як пише LB, Умєров прибув до парламенту для представлення законопроєктів про продовження мобілізації і воєнного стану, але нардепи підтримали ініціативу Дмитра Разумкова і запросили його відповісти на їхні запитання.

Справа Тимура Міндіча: що відомо

11 листопада НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, керівником угруповання був бізнесмен Тимур Міндіч.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію.

22 листопада стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило фігурантів справи "Енергоатому" Міндіча і Цукермана в розшук.

25 листопада в НАБУ розповіли, що Міндіч зумів швидко виїхати з країни прямо перед обшуками 10 листопада.

На а початку лютого у НАБУ заявили про спробу незаконного встановлення засобів прослуховування у помешканні керівника одного з детективних підрозділів, що безпосередньо залучений до справи "Мідас". Тоді ж у відомстві припуст, що це могли здійснити співробітники одного з правоохоронних органів.

Також Фокус писав, що американські правоохоронні органи беруть участь у підтримці антикорупційних розслідувань в Україні, зокрема у справах, пов’язаних із державною компанією "Енергоатом".