Радник Мінʼюсту США та ФБР допомагали НАБУ у розслідуванні корупції в "Енергоатомі", — Гончаренко

Американські правоохоронні органи беруть участь у підтримці антикорупційних розслідувань в Україні, зокрема у справах, пов’язаних із державною компанією "Енергоатом". Йдеться не лише про консультації, а й про практичну взаємодію з українськими антикорупційними органами.

Як написав на своїй сторінці в Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, посилаючись на звіт до Конгресу США, Міністерство юстиції США та ФБР активно співпрацюють з українськими антикорупційними інституціями.

Згідно зі звітом, Міністерство юстиції США продовжувало надавати Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі стратегічні консультації у справах, пов’язаних із корупцією в державному енергетичному секторі.

Представники Мінʼюсту США та ФБР зустрічалися з НАБУ у межах розслідувань, пов"язаних із корупцією в "Енергоатомі" Фото: Скриншот

Крім того, юридичні радники Мін’юсту США та агенти ФБР проводили зустрічі з детективами НАБУ. Під час цих зустрічей обговорювали можливі корупційні схеми, зокрема факти хабарництва та відмивання коштів, а також координували дії щодо відстеження активів, вилучених у межах розслідувань.

Відео дня

У документі також зазначено, що уряд США продовжує підтримувати як НАБУ, так і САП у розслідуванні та притягненні до відповідальності осіб, причетних до корупційних злочинів на найвищому рівні. Це, за оцінкою американської сторони, сприяє належному використанню державних і міжнародних коштів та формує передбачуване середовище для іноземного бізнесу в Україні.

Окремо у звіті згадується справа, пов’язана з можливими зловживаннями в Енергоатом. У цьому контексті, за наведеними даними, фігурує бізнес-партнер президента України Володимир Зеленський — Міндіч.

"Отже, США допомагають розслідувати злочини на найвищому рівні!! Зараз багато питань до того, як використовуються, в тому числі, надані донорські гроші", — зауважив Гончаренко.

У звіті до Конгресу США написано, що до схеми причетний бізнес-партнер Зеленського Міндіч. Фото: Скриншот

"Просто уявіть, як це бачать американці. Партнери і друзі нашого президента причетні до найбільшої корупції в історії", — написав Гончаренко.

Також нардеп розповів, що для українських детективів організували навчання за участю інструкторів ФБР — відповідну підготовку пройшли близько 150 правоохоронців.

Варто зазначити, що на момент написання цієї новини у НАБУ не коментували публікацію Олексія Гончаренка.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року в Києві розпочав роботу новопризначений представник ФБР, який відповідав за координацію взаємодії з українськими детективами у сфері протидії корупції. Одним із його перших напрямів роботи стало обговорення справи Тимура Міндіча — фігуранта операції "Мідас", яку розслідували НАБУ спільно з САП.

Також Фокус писав, що 19 лютого НАБУ оприлюднило записи щодо Германа Галущенко. У матеріалах він фігурував як "Сигізмунд", а слідство оцінювало обсяги відмитих на його користь коштів приблизно у 12 млн доларів — із виведенням грошей на офшорні рахунки та готівкою за кордон.