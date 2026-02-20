Советник Минюста США и ФБР помогали НАБУ в расследовании коррупции в "Энергоатоме", — Гончаренко

Американские правоохранительные органы участвуют в поддержке антикоррупционных расследований в Украине, в частности по делам, связанным с государственной компанией "Энергоатом". Речь идет не только о консультациях, но и о практическом взаимодействии с украинскими антикоррупционными органами.

Как написал на своей странице в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на отчет в Конгресс США, Министерство юстиции США и ФБР активно сотрудничают с украинскими антикоррупционными институтами.

Согласно отчету, Министерство юстиции США продолжало предоставлять Специализированной антикоррупционной прокуратуре стратегические консультации по делам, связанным с коррупцией в государственном энергетическом секторе.

Представители Минюста США и ФБР встречались с НАБУ в рамках расследований, связанных с коррупцией в "Энергоатоме" Фото: Скриншот

Кроме того, юридические советники Минюста США и агенты ФБР проводили встречи с детективами НАБУ. Во время этих встреч обсуждали возможные коррупционные схемы, в частности факты взяточничества и отмывания средств, а также координировали действия по отслеживанию активов, изъятых в рамках расследований.

В документе также указано, что правительство США продолжает поддерживать как НАБУ, так и САП в расследовании и привлечении к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям на самом высоком уровне. Это, по оценке американской стороны, способствует надлежащему использованию государственных и международных средств и формирует предсказуемую среду для иностранного бизнеса в Украине.

Отдельно в отчете упоминается дело, связанное с возможными злоупотреблениями в Энергоатоме. В этом контексте, по приведенным данным, фигурирует бизнес-партнер президента Украины Владимир Зеленский — Миндич.

"Итак, США помогают расследовать преступления на самом высоком уровне!!! Сейчас много вопросов к тому, как используются, в том числе, предоставленные донорские деньги", — отметил Гончаренко.

В отчете в Конгресс США написано, что к схеме причастен бизнес-партнер Зеленского Миндич. Фото: Скриншот

"Просто представьте, как это видят американцы. Партнеры и друзья нашего президента причастны к самой большой коррупции в истории", — написал Гончаренко.

Также нардеп рассказал, что для украинских детективов организовали обучение с участием инструкторов ФБР — соответствующую подготовку прошли около 150 правоохранителей.

Стоит отметить, что на момент написания этой новости в НАБУ не комментировали публикацию Алексея Гончаренко.

Напомним, что в ноябре 2025 года в Киеве начал работу новоназначенный представитель ФБР, который отвечал за координацию взаимодействия с украинскими детективами в сфере противодействия коррупции. Одним из его первых направлений работы стало обсуждение дела Тимура Миндича — фигуранта операции "Мидас", которую расследовали НАБУ совместно с САП.

Также Фокус писал, что 19 февраля НАБУ обнародовало записи по Герману Галущенко. В материалах он фигурировал как "Сигизмунд", а следствие оценивало объемы отмытых в его пользу средств примерно в 12 млн долларов — с выводом денег на офшорные счета и наличными за границу.