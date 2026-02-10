У помешканні керівника детективів НАБУ встановили "прослушку": як до цього причетні правоохоронці

У Національному антикорупційному бюро України заявили про спробу незаконного встановлення засобів прослуховування у помешканні керівника одного з детективних підрозділів. Йдеться про співробітників правоохоронних органів, які залучені до розслідувань корупційних злочинів в оборонній сфері.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України та підтвердив директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі журналістам.

Як йдеться в дописі Національного антикорупційного бюро України у Telegram, у помешканні керівника підрозділу детективів було виявлено технічні пристрої для прихованого зняття інформації. За даними бюро, цей підрозділ розслідує корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема справи, пов’язані з махінаціями під час закупівлі безпілотних літальних апаратів.

Крім того, керівник підрозділу входить до складу групи детективів у резонансній справі "Мідас". У НАБУ зазначають, що за попередньою інформацією, спробу встановлення прослуховувальної техніки могли здійснити співробітники одного з правоохоронних органів.

У зв’язку з цим Національне антикорупційне бюро вже розпочало досудове розслідування за фактом незаконного втручання у приватне життя та можливого тиску на детективів.

Паралельно директор НАБУ Семен Кривонос заявив про системний тиск і незаконне стеження за співробітниками бюро. Відповідаючи на запитання журналістки "Новини.LIVE", він повідомив, що кілька тижнів тому в квартирі керівниці підрозділу, який займається викриттям корупції в оборонній сфері, було виявлено спеціальне обладнання для прослуховування.

За словами очільника бюро, техніку встановили під виглядом проведення електромонтажних робіт, при цьому без жодних законних підстав. Кривонос наголосив, що такі дії є прямим порушенням закону та таємниці приватного життя.

Він також зазначив, що, попри викриття цього факту, збір інформації та тиск на детективів не припинилися. За словами керівника НАБУ, бюро знає імена осіб, причетних до цих дій, і надає їм правову оцінку в межах слідства.

"Ми не знаємо, що вони планували прослуховувати. Вони вчинили злочин, і я хочу, щоб вони почули, що ми знаємо про це. Але вони й надалі продовжують збирати інформацію, здійснювати тиск на людей, ми знаємо їхні прізвища і надаємо цьому оцінку. Це огидний спосіб здобуття доказів, порушуючи таємницю приватного життя", — заявив він.

Окремо Семен Кривонос звернув увагу на інформаційні атаки проти детективів НАБУ. За його словами, впродовж останніх тижнів у соціальних мережах та анонімних Telegram-каналах знову активізувалося поширення провокативних матеріалів і компрометуючих вкидів щодо співробітників бюро.

Він припустив, що така активність може бути як постійним тиском, так і підготовкою до нових спроб дискредитації розслідувань. Наразі ж моніторинг пресслужби НАБУ фіксує зростання кількості подібних публікацій паралельно зі спробами збору компромату.

Водночас директор НАБУ наголосив, що наразі не розкриватиме імена осіб, причетних до тиску, оскільки тривають слідчі дії. За його словами, відповідна інформація буде оприлюднена після вручення процесуальних документів та завершення необхідних процедур.

Нагадаємо, що під час брифінгу 10 лютого директор НАБУ Семен Кривонос також розповів, що готується запит на екстрадицію підозрюваного в корупції Тимура Міндіча в Україну, який перед початком обшуків виїхав до Ізраїлю.

Раніше видання "УП" писало, що Єрмак зацікавлений у тому, щоб Міндіч не дав на нього покази, тому його адвокат поїхав на зустріч до Ізраїлю із корупціонером.