Адвокат Єрмака міг зустрічатися в Ізраїлі з Тимуром Міндічем: хоче, аби той не свідчив, — УП

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак надалі перебуває в Києві. Водночас по місту він пересувається з обережністю та в супроводі охорони.

Водночас він відвідує урядовий квартал навіть попри те, що не обіймає жодної посади. Про це йдеться в розслідуванні "Української правди" "Хрещений батько "на удальонці", опубліковане на Youtube-каналі медіа.

Єрмак пересувається разом із кортежем на своєму автомобілі Mercedec. Водночас він має декількох охоронців. Журналістам вдалося зафільмувати зустріч ексголови ОП з послом України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Зокрема той залишив Єрмаку подарунок.

Адвокат Єрмака виїхав на зустріч з Тимуром Міндічем

Згодом вдалося зафіксувати зустріч Корнійчука в Ізраїлі з адвокатом Ігорем Фоміним, який є захисником Андрія Єрмака. Фоміна дипломатичною автівкою відвезли до готелю у місті Герцлія, де також мешкає Тимур Міндіч. На наступний день після цього Корнійчук знову прибув до готелю, де зупинився адвокат Єрмака. За даними джерел, посол України в Ізраїлі привіз Фоміна на перемовини з Тимуром Міндічем.

"Як стверджують співрозмовники УП в політичних та бізнесових колах, Єрмак зацікавлений у тому, щоб Міндіч не дав на нього покази. Тому перемовини могли стосуватися надання захисту Міндічу в обмін на мовчання", — йдеться в розслідуванні.

Водночас невідомо, чи відбулася зустріч Фоміна та Міндіча, адже джерела в оточенні бізнесмена повідомили, що він не хотів знову потрапити в об'єктив камер. Натомість адвокат Єрмака зустрівся з ізраїльським адвокатом Борисом Лемпером, який є адвокатом Тимура Міндіча.

Лемпер відомий тим, що представляє інтереси у справах, пов'язаних з Росією та Україною. Зокрема, його офіс надає експертні висновки щодо питань українського законодавства для ізраїльських судів. Також на його сайті зазначено, що компанія юриста представляє інтереси "Першого каналу", "Аерофлоту" та ще низку російських держкомпаній.

Зазначається, що Ігор Фомін пробув у Ізраїлі декілька днів, а назад його відвезло дипломатичне авто посольства України в Ізраїлі.

Міндіч, Корнійчук та Фомін прокоментували інформацію про перемовини

Тимур Міндіч у коментарі запросив журналіста "УП" Михайла Ткача розповісти те, що він не сказав у першому інтерв'ю. Зокрема він пообіцяв сказати "більше, ніж ви хочете спитати". Однак питання приїзду Ігоря Фоміна до Ізраїлю, можливу зустріч з адвокатом Лемпером та чи намагався Єрмак вести перемовини з Міндічем, бізнесмен відмовився.

Євген Корнійчук натомість заявив, що адвоката Ігоря Фоміна найняв Андрій Єрмак, однак деталі зустрічей він не знає. Натомість самого адвоката посол України в Ізраїлі назвав своїм другом, з яким вони знайомі 25 років.

На питання щодо можливої зустрічі Єрмаком Корнійчук зазначив, що не може ані підтвердити, ані спростувати, однак наголосив, що знає його з 2000 року.

Натомість Ігор Фомін підтвердив, що є адвокатом Андрія Єрмака, а також те, що їздив до Ізраїлю. Однак деталей свого візиту він не розкрив, зазначивши, пославшись на адвокатську таємницю. Фомін зазначив, що він знає Бориса Лемпера з 1999 року. Однак інформацію щодо того, що Лемпер є адвокатом Міндіча він заперечив.

Також адвокат Єрмака наголосив, що не отримував доручення від ексголови ОП щодо проведення перемовин з Тимуром Міндічем.

Нагадаємо, що після публікації першої частини "плівок Міндіча" Андрій Єрмак поставив задачу готувати підозру керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. Крім того, наприкінці першого тижня спецоперації "Мідас" Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП.

Пізніше детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, що був причетний до розслідування корупції в "Енергоатомі", заявив про наявність "речових доказів" щодо колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Він наголосив, що речові докази були отримані саме в рамках проведення операції "Мідас", однак сам ексголова ОП є фігурантом іншої справи.

Під час засідання ТСК один з фігурантів операції "Мідас" Олексій Чернишов розповів, що ексголова Офісу президента Андрій Єрмак є його кумом.

Звільнення Єрмака — що відомо

Нагадаємо, що 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку. У той же день Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента України.

Цьому передували обшуки НАБУ, які провели в Андрія Єрмака вдома вранці 28 листопада.

Після своєї відставки Андрій Єрмак в повідомленні журналісту New York Post заявив, що після того, як "зганьбили його гідність", він відправляється на передову. Після цього військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що готова взяти звільненого голову Офісу президента України Андрія Єрмака у свій підрозділ. Утім сам Єрмак це запрошення проігнорував.