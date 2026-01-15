Ексміністр Чернишов розповів, що Єрмак — його кум та назвав Міндіча товарищем: відео ТСК

Колишній міністр національної єдності України та ексголова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов розповів, що ексголова Офісу президента Андрій Єрмак є його кумом.

Про це він сказав під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану, повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Чернишов заявив, що не є кумом з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість Андрій Єрмак є хресним батьком дітей ексміністра національної єдності.

За словами Чернишова, він познайомився з Єрмаком приблизно в 2019-2020-х роках. З того часу вони нібито співпрацювали 5 років.

Однак зараз, за словами ексміністра, він не підтримує відносин з ексголовою Офісу президента.

Відносини Чернишова і Міндіча

Олексій Чернишов розповів, що знайомий з головним фігурантом справи про корупцію в енергетиці, колишнім бізнес-партнером Володимира Зеленського Тимуром Міндічем. Вони познайомилися в Ізраїлі. Більше того, Чернишов назвав Міндіча своїм товаришем.

Також колишній міністр розповів, що відвідував День народження Володимира Зеленського, яке проходило в квартирі Тимура Міндіча, розташованій у тому самому будинку, де була розташована квартира президента.

Чернишов поскаржився, що крім ТСК він не має майданчика, аби висловити свою позицію. Водночас він обіцяє, що буде боротися за свою позицію.

Крім того, він поскаржився, що під час обшуків в нього вилучили книгу Григорія Сковороди.

Справа Чернишова — що відомо

Нагадаємо, що 11 листопада колишньому віцепрем’єр-міністру України оголосили підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, він та його довірена особа отримали понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Слідство зафіксувало, що експосадовець відвідував так звану "пральню" для легалізації коштів, контрольовану керівником викритої злочинної організації.

На плівках колишнього віцепрем’єра називають "Че Гевара". Раніше він уже перебував під підозрою у справах про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Новий епізод операції "Мідас" за його участю показав, що частину коштів після оголошення підозри отримала його дружина.

Згодом, 14 листопада колишньому посадовцю повідомили про подання клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою.

Сам же Чернишов у залі суду спростував свою причетність до злочинної організації Міндіча та заявив, що з більшістю фігурантів справи він особисто не знайомий.

Також Фокус писав, що 19 листопада за Олексія Чернишова внесли заставу в розмірі 51,6 млн грн. З посиланням на свої джерела, журналісти пишуть, що заставу внесли дві фізичні особи.