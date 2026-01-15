Экс-министр Чернышов рассказал, что Ермак — его кум и назвал Миндича товарищем: видео ВСК

Бывший министр национального единства Украины и экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов рассказал, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак является его кумом.

Об этом он сказал во время заседания Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения, сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Чернышов заявил, что не является кумом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зато Андрей Ермак является крестным отцом детей экс-министра национального единства.

По словам Чернышова, он познакомился с Ермаком примерно в 2019-2020-х годах. С того времени они якобы сотрудничали 5 лет.

Однако сейчас, по словам экс-министра, он не поддерживает отношений с экс-главой Офиса президента.

Відео дня

Отношения Чернышова и Миндича

Алексей Чернышов рассказал, что знаком с главным фигурантом дела о коррупции в энергетике, бывшим бизнес-партнером Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Они познакомились в Израиле. Более того, Чернышов назвал Миндича своим товарищем.

Также бывший министр рассказал, что посещал День рождения Владимира Зеленского, которое проходило в квартире Тимура Миндича, расположенной в том же доме, где была расположена квартира президента.

Чернышов пожаловался, что кроме ВСК он не имеет площадки, чтобы выразить свою позицию. В то же время он обещает, что будет бороться за свою позицию.

Кроме того, он пожаловался, что во время обысков у него изъяли книгу Григория Сковороды.

Дело Чернышова — что известно

Напомним, что 11 ноября бывшему вице-премьер-министру Украины объявили подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, он и его доверенное лицо получили более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. Следствие зафиксировало, что экс-чиновник посещал так называемую "прачечную" для легализации средств, контролируемую руководителем разоблаченной преступной организации.

На пленках бывшего вице-премьера называют "Че Гевара". Ранее он уже находился под подозрением по делам о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Новый эпизод операции "Мидас" с его участием показал, что часть средств после объявления подозрения получила его жена.

Впоследствии, 14 ноября бывшему чиновнику сообщили о подаче ходатайства об избрании меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в виде содержания под стражей.

Сам же Чернышов в зале суда опроверг свою причастность к преступной организации Миндича и заявил, что с большинством фигурантов дела он лично не знаком.

Также Фокус писал, что 19 ноября за Алексея Чернышова внесли залог в размере 51,6 млн грн. Со ссылкой на свои источники, журналисты пишут, что залог внесли два физических лица.