Адвокат Ермака мог встречаться в Израиле с Тимуром Миндичем: хочет, чтобы тот не свидетельствовал, — УП

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак в дальнейшем находится в Киеве. В то же время по городу он передвигается с осторожностью и в сопровождении охраны.

В то же время он посещает правительственный квартал даже несмотря на то, что не занимает никакой должности. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" "Крестный отец "на удаленке", опубликованное на Youtube-канале медиа.

Ермак передвигается вместе с кортежем на своем автомобиле Mercedec. В то же время он имеет нескольких охранников. Журналистам удалось заснять встречу экс-главы ОП с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком. В частности тот оставил Ермаку подарок.

Адвокат Ермака выехал на встречу с Тимуром Миндичем

Впоследствии удалось зафиксировать встречу Корнийчука в Израиле с адвокатом Игорем Фоминым, который является защитником Андрея Ермака. Фомина на дипломатической машине отвезли в отель в городе Герцлия, где также живет Тимур Миндич. На следующий день после этого Корнийчук снова прибыл в отель, где остановился адвокат Ермака. По данным источников, посол Украины в Израиле привез Фомина на переговоры с Тимуром Миндичем.

"Как утверждают собеседники УП в политических и бизнес-кругах, Ермак заинтересован в том, чтобы Миндич не дал на него показания. Поэтому переговоры могли касаться предоставления защиты Миндичу в обмен на молчание", — говорится в расследовании.

В то же время неизвестно, состоялась ли встреча Фомина и Миндича, ведь источники в окружении бизнесмена сообщили, что он не хотел снова попасть в объектив камер. Зато адвокат Ермака встретился с израильским адвокатом Борисом Лемпером, который является адвокатом Тимура Миндича.

Лемпер известен тем, что представляет интересы в делах, связанных с Россией и Украиной. В частности, его офис предоставляет экспертные заключения по вопросам украинского законодательства для израильских судов. Также на его сайте указано, что компания юриста представляет интересы "Первого канала", "Аэрофлота" и еще ряд российских госкомпаний.

Отмечается, что Игорь Фомин пробыл в Израиле несколько дней, а обратно его увезло дипломатическое авто посольства Украины в Израиле.

Миндич, Корнийчук и Фомин прокомментировали информацию о переговорах

Тимур Миндич в комментарии пригласил журналиста "УП" Михаила Ткача рассказать то, что он не сказал в первом интервью. В частности он пообещал сказать "больше, чем вы хотите спросить". Однако вопрос приезда Игоря Фомина в Израиль, возможную встречу с адвокатом Лемпером и пытался ли Ермак вести переговоры с Миндичем, бизнесмен отказался.

Евгений Корнийчук заявил, что адвоката Игоря Фомина нанял Андрей Ермак, однако детали встреч он не знает. Зато самого адвоката посол Украины в Израиле назвал своим другом, с которым они знакомы 25 лет.

На вопрос о возможной встрече с Ермаком Корнийчук отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, однако отметил, что знает его с 2000 года.

Зато Игорь Фомин подтвердил, что является адвокатом Андрея Ермака, а также то, что ездил в Израиль. Однако деталей своего визита он не раскрыл, отметив, сославшись на адвокатскую тайну. Фомин отметил, что он знает Бориса Лемпера с 1999 года. Однако информацию о том, что Лемпер является адвокатом Миндича он опроверг.

Также адвокат Ермака отметил, что не получал поручения от экс-главы ОП о проведении переговоров с Тимуром Миндичем.

Напомним, что после публикации первой части "пленок Миндича" Андрей Ермак поставил задачу готовить подозрение руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Кроме того, в конце первой недели спецоперации "Мидас" Зеленский позвал на встречу руководителей НАБУ и САП.

Позже детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который был причастен к расследованию коррупции в "Энергоатоме", заявил о наличии "вещественных доказательств" в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметил, что вещественные доказательства были получены именно в рамках проведения операции "Мидас", однако сам экс-глава ОП является фигурантом другого дела.

Во время заседания ВСК один из фигурантов операции "Мидас" Алексей Чернышов рассказал, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак является его кумом.

Увольнение Ермака — что известно

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Украины.

Этому предшествовали обыски НАБУ, которые провели у Андрея Ермака дома утром 28 ноября.

После своей отставки Андрей Ермак в сообщении журналисту New York Post заявил, что после того, как "опозорили его достоинство", он отправляется на передовую. После этого военнослужащая Татьяна Черновол заявила, что готова взять уволенного главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в свое подразделение. Впрочем сам Ермак это приглашение проигнорировал.