Черновол пригласила Ермака в свой взвод: подразделению нужен пилот "Мавика"

Бывший народный депутат, ныне военнослужащая Татьяна Черновол заявила, что готова взять уволенного главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в свое подразделение. По ее словам, взводу нужен пилот "Мавика" со сбросами.

Отставку Ермака и информацию о его намерении "уйти на фронт" Черновол прокомментировала на своей странице в Facebook 29 ноября. Она отметила, что экс-руководитель ОП может стать "обычным бойцом", в которых сейчас крайне нуждается фронт.

"Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает", — написала бывшая депутат.

Черновол заверила, что в ее подразделении хорошие условия службы и как командир она бережет и уважает своих бойцов и находит каждому работу в соответствии со способностями.

"Мы маленький взвод, отрезанные от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой работой, никаких контактов и публичности. Занимаемся только войной, никакой политики", — заявила экс-нардеп.

По ее словам, если Ермак действительно хочет воевать на передовой, она может взять его в свой взвод "обычным бойцом без прошлого".

"Это как другая жизнь, как параллельная реальность, как попасть на другую планету. Я могу ему это устроить", — сказала Черновол.

Подразделение бывшего парламентария нуждается в пилотах квадрокоптеров DJI Mavic со сбросами. По словам Черновол, овладеть азами управления такой техникой проще, чем FPV-дронами.

"Трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать "белке в глаз", бегать за дроном, который не дотянул. Поэтому сначала будет вторым номером снаряжать дрон боеприпасом, выносить на взлет, работать штурманом", — написала военнослужащая.

Черновол приглашает Ермака на должность пилота "Мавика" Фото: скриншот

Отметим, украинская журналистка и общественный деятель Татьяна Черновол была избрана народным депутатом VII созыва в 2014 году от "Народного фронта", в том же году участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов". По состоянию на начало 2023 года бывшая нардеп командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна, имеет звание старшего лейтенанта.

Отставка Ермака: подробности

Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака утром 28 ноября. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждал, что это связано с якобы причастностью экс-главы ОП к коррупционной схеме в "Энергоатоме" и "пленкам Миндича" и приказами следить за сотрудниками НАБУ и САП, которые Ермак якобы отдавал силовым органам.

Андрей Ермак подтвердил обыски в его квартире и заверил, что детективы действуют беспрепятственно, а он оказывает полное содействие со своей стороны.

Вечером 28 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

New York Post со ссылкой на текстовое сообщение экс-главы ОП писал, что Андрей Ермак после отставки решил отправиться на фронт.