Чорновол запросила Єрмака у свій взвод: підрозділу потрібен пілот "Мавіка"

Колишня народна депутатка, нині військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що готова взяти звільненого голову Офісу президента України Андрія Єрмака у свій підрозділ. За її словами, взводу потрібен пілот "Мавіка" зі скидами.

Відставку Єрмака та інформацію про його намір "піти на фронт" Чорновол прокоментувала на своїй сторінці у Facebook 29 листопада. Вона зазначила, що екскерівник ОП може стати "звичайним бійцем", яких зараз вкрай потребує фронт.

"Готова взяти Єрмака у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає", — написала колишня депутатка.

Чорновол запевнила, що в її підрозділі хороші умови служби та як командир вона береже та поважає своїх бійців і знаходить кожному роботу відповідно до здібностей.

"Ми маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями та нашою бойовою роботою, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики" — заявила екснардепка.

За її словами, якщо Єрмак справді хоче воювати на передовій, вона може взяти його до свого взводу "звичайним бійцем без минулого".

"Це як інше життя, як паралельна реальність, як попасти на іншу планету. Я можу йому це влаштувати", — сказала Чорновол.

Підрозділ колишньої парламентарки потребує пілотів квадрокоптерів DJI Mavic зі скидами. За словами Чорновол, опанувати ази керування такою технікою простіше, ніж FPV-дронами.

"Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати "білці в око", бігати за дроном, що не дотягнув. Тому спочатку буде другим номером споряджати дрон боєприпасом, виносити на взліт, працювати штурманом", — написала військовослужбовиця.

Чорновол запрошує Єрмака на посаду пілота "Мавіка" Фото: скриншот

Зазначимо, українська журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол була обрана народною депутаткою VII скликання у 2014 році від "Народного фронту", того ж року брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов". Станом на початок 2023 року колишня нардепка командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна, має звання старшого лейтенанта.

Відставка Єрмака: подробиці

Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки у Єрмака вранці 28 листопада. Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко стверджував, що це пов'язано з нібито причетністю ексголови ОП до корупційної схеми в "Енергоатомі" та "плівок Міндіча" та наказами слідкувати за співробітниками НАБУ та САП, які Єрмак начебто віддавав силовим органам.

Андрій Єрмак підтвердив обшуки в його квартирі та запевнив, що детективи діють безперешкодно, а він надає повне сприяння зі свого боку.

Ввечері 28 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку, тоді ж президент України Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.

New York Post з посиланням на текстове повідомлення ексголови ОП писав, що Андрій Єрмак після відставки вирішив відправитись на фронт.