В доме руководителя детективов НАБУ установили "прослушку": как к этому причастны правоохранители

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о попытке незаконного установления средств прослушивания в квартире руководителя одного из детективных подразделений. Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, которые привлечены к расследованию коррупционных преступлений в оборонной сфере.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины и подтвердил директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии журналистам.

Как говорится в заметке Национального антикоррупционного бюро Украины в Telegram, в квартире руководителя подразделения детективов были обнаружены технические устройства для скрытого снятия информации. По данным бюро, это подразделение расследует коррупционные схемы в оборонном секторе, в частности дела, связанные с махинациями при закупке беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, руководитель подразделения входит в состав группы детективов по резонансному делу "Мидас". В НАБУ отмечают, что по предварительной информации, попытку установки прослушивающей техники могли осуществить сотрудники одного из правоохранительных органов.

Відео дня

В связи с этим Национальное антикоррупционное бюро уже начало досудебное расследование по факту незаконного вмешательства в частную жизнь и возможного давления на детективов.

Параллельно директор НАБУ Семен Кривонос заявил о системном давлении и незаконной слежке за сотрудниками бюро. Отвечая на вопрос журналистки "Новости.LIVE", он сообщил, что несколько недель назад в квартире руководительницы подразделения, которое занимается разоблачением коррупции в оборонной сфере, было обнаружено специальное оборудование для прослушивания.

По словам главы бюро, технику установили под видом проведения электромонтажных работ, при этом без всяких законных оснований. Кривонос отметил, что такие действия являются прямым нарушением закона и тайны частной жизни.

Он также отметил, что, несмотря на разоблачение этого факта, сбор информации и давление на детективов не прекратились. По словам руководителя НАБУ, бюро знает имена лиц, причастных к этим действиям, и предоставляет им правовую оценку в рамках следствия.

"Мы не знаем, что они планировали прослушивать. Они совершили преступление, и я хочу, чтобы они услышали, что мы знаем об этом. Но они продолжают собирать информацию, оказывать давление на людей, мы знаем их фамилии и даем этому оценку. Это отвратительный способ получения доказательств, нарушая тайну частной жизни", — заявил он.

Отдельно Семен Кривонос обратил внимание на информационные атаки против детективов НАБУ. По его словам, в течение последних недель в социальных сетях и анонимных Telegram-каналах снова активизировалось распространение провокационных материалов и компрометирующих вбросов в отношении сотрудников бюро.

Он предположил, что такая активность может быть как постоянным давлением, так и подготовкой к новым попыткам дискредитации расследований. Сейчас же мониторинг пресс-службы НАБУ фиксирует рост количества подобных публикаций параллельно с попытками сбора компромата.

В то же время директор НАБУ отметил, что пока не будет раскрывать имена лиц, причастных к давлению, поскольку продолжаются следственные действия. По его словам, соответствующая информация будет обнародована после вручения процессуальных документов и завершения необходимых процедур.

Напомним, что во время брифинга 10 февраля директор НАБУ Семен Кривонос также рассказал, что готовится запрос на экстрадицию подозреваемого в коррупции Тимура Миндича в Украину, который перед началом обысков выехал в Израиль.

Ранее издание "УП" писало, что Ермак заинтересован в том, чтобы Миндич не дал на него показания, поэтому его адвокат поехал на встречу в Израиль с коррупционером.