"Не хочу политизировать": Умеров в Раде подтвердил допрос НАБУ по делу "Миндичгейта"

Секретаря СНБО Рустема Умерова в парламенте призвали дать объяснения по делу "Мидас".

Бывший министр обороны, который фигурирует в эпизоде дела "Миндичгейта" о закупке бронежилетов как свидетель, с трибуны рассказал о допросе правоохранителей. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Он рассказал, что дал показания НАБУ по делу Миндича, но не хочет политизировать свое участие в деле.

"Я все вопросы соответствующим органам предоставил, поэтому не хочу политизировать это. Но если бы у соответствующих органов были бы вопросы — они меня бы приглашали. То есть я со всем уважением говорю, что все вопросы, которые у них были, я ответил. Поэтому не хочу политизировать этот вопрос. Органы, которые обращались ко мне, всем ответы были предоставлены", — сказал он.

Как пишет LB, Умеров прибыл в парламент для представления законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, но нардепы поддержали инициативу Дмитрия Разумкова и пригласили его ответить на их вопросы.

Дело Тимура Миндича: что известно

11 ноября НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, руководителем группировки был бизнесмен Тимур Миндич.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции.

22 ноября стало известно, что Министерство внутренних дел объявило фигурантов дела "Энергоатома" Миндича и Цукермана в розыск.

25 ноября в НАБУ рассказали, что Миндич сумел быстро выехать из страны прямо перед обысками 10 ноября.

В начале февраля в НАБУ заявили о попытке незаконного установления средств прослушивания в доме руководителя одного из детективных подразделений, непосредственно привлеченного к делу "Мидас". Тогда же в ведомстве предположили, что это могли осуществить сотрудники одного из правоохранительных органов.

Также Фокус писал, что американские правоохранительные органы участвуют в поддержке антикоррупционных расследований в Украине, в частности в делах, связанных с государственной компанией "Энергоатом".