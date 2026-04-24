Волонтери й оборонні гроші: що не так із новими "плівками Міндіча", де фігурує Берлінська

У нових розшифровках так званих "плівок Міндіча" нібито фігурують діалоги про фінансування Марії Берлінської та вплив на оборонні закупівлі. Сама волонтерка назвала це інформаційною атакою та заперечила неформальні виплати. Історія знову привернула увагу до прозорості оборонних закупівель і ролі волонтерських структур. Фокус з'ясував, чи може Міністерство оборони фінансувати благодійні фонди та як це працює у світовій практиці.

Так звані "плівки Міндіча" знову опинилися в центрі уваги після нових публікацій експрокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслава Броневицького. У нових розшифровках, які він оприлюднив, нібито фігурують розмови про ймовірні виплати громадській діячці та волонтерці Марії Берлінській, а також питання закупівель для ЗСУ. Історія вкотре підсвітила масштаб неформального впливу навколо оборонних рішень і державних контрактів.

Берлінська у "плівках Міндіча"

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький заявив про нові епізоди так званих "плівок Міндіча" — телефонних розмов, які пов'язують із бізнесменом Тимуром Міндічем, фігурантом резонансної антикорупційної справи НАБУ та САП, відомої як операція "Мідас". За словами Броневицького, матеріали були отримані від джерел у правоохоронних органах, а самі записи нібито датуються липнем 2025 року.

У нових фрагментах, оприлюднених у публічному просторі, йдеться про нібито діалоги людини з голосом, схожим на голос Міндіча, з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим та головою Агенції оборонних закупівель Арсеном Жумаділовим. У центрі розмов — питання фінансування Марії Берлінської та впливу на закупівлі бронежилетів для української армії.

Згідно з розшифровками, у розмові звучить фраза про те, чи "платиться зарплата" Берлінській, а також згадується сума "20", яку частина коментаторів трактує як можливі 20 тисяч доларів. Також у записах нібито обговорюється необхідність працевлаштування ще однієї людини та питання, пов'язані з постачанням бронежилетів для Сил оборони. Саме ці епізоди стали підставою для нової хвилі політичних дискусій навколо оборонних закупівель.

Сама Марія Берлінська відреагувала на публікації й заявила, що йдеться про чергову інформаційну атаку. У соцмережах вона назвала історію "комічною", наголосивши, що раніше публічно вимагала відставки Умєрова з посади міністра оборони, а тому версія про особисті виплати виглядає для неї абсурдною.

Нагадаємо, "плівки Міндіча" об'єднують записи телефонних розмов, які фігурують у великій справі НАБУ та САП про корупційні схеми у сфері енергетики та оборонних закупівель. За даними слідства, йдеться про систему "відкатів", яка могла діяти через так званий "бек-офіс" та чорну бухгалтерію під назвою "Комплекс". У листопаді 2025 року НАБУ прямо пов'язало з цією справою бізнесмена Тимура Міндіча, якого слідство вважає одним із ключових організаторів впливу на державні рішення.

У попередніх епізодах "плівок" фігурували обговорення кадрових призначень у Кабміні, питання зміни посла України у США, а також вплив на менеджмент державних компаній. Саме тому історія давно вийшла за межі лише економічного злочину й перетворилася на політичний скандал, який зачіпає уряд, оборонний сектор та найближче оточення влади.

Нові записи лише посилюють запит суспільства на повне оприлюднення матеріалів справи. Адже що більше фрагментів з'являється у публічному просторі, то очевиднішим стає питання: йдеться про окремі епізоди чи про цілу систему неформального управління державними ресурсами.

Між волонтерством і впливом: чому "плівки Міндіча" викликали нові питання до Берлінської

Ветеран війни, громадський активіст і юрист Олег Симороз говорить, що поява прізвища Марії Берлінської у контексті так званого "Міндічгейта" не стала для нього несподіванкою. За його словами, вона давно демонструє лояльність до Офісу президента, зокрема до Олега Татарова, а також має очевидно близькі зв'язки з представниками влади.

"Для мене це не стало великою несподіванкою. Якщо згадати її зустрічі в Офісі президента, її публічні заяви, інтерв'ю, то видно, що вона доволі лояльна до Банкової. Тому ілюзій щодо того, що вона просто волонтерка, у мене давно немає. Це далеко не проста волонтерка, а людина, яка має дружні стосунки як із представниками офіційної влади, так і з тіньової", — каже Фокусу Симороз.

На його думку, сама логіка фінансування благодійних фондів з боку Міністерства оборони викликає серйозні питання. Він наголошує: благодійність за своєю суттю не повинна перетворюватися на систему непрозорого фінансування через державні ресурси.

"Ключове слово тут — благодійність. Міністерство оборони створене для того, щоб напряму контрактувати, закуповувати й забезпечувати армію всім необхідним. Якщо воно передає кошти благодійникам, виникає логічне питання: навіщо? На сьогодні не існує жодної номенклатури, яку Міноборони не могло б закупити самостійно. Це виглядає абсолютно нелогічно. Уявити, щоб Пентагон працював через благодійників, — просто неможливо", — пояснює він.

Симороз вважає, що відповідь на це питання може критися саме у політичних і неформальних зв'язках. За його словами, коли джерела фінансування не є публічними, а замість відкритої підтримки суспільства з'являються "дуже цікаві персонажі", це вже не про класичне волонтерство.

"Я думаю, корінь цієї історії — у зв'язках пані Берлінської з Офісом президента, Єрмаком і Міндічем. Дуже цікаво виходить: непублічні кошти для благодійниці, яка позиціонує себе як лідер громадської думки. Не пожертви людей, не відкриті звіти, а якісь незрозумілі джерела. Це створює нерівні умови й викликає великі питання до прозорості", — каже активіст.

Окремо він підкреслює, що в Україні часто намагаються виправдати подібні історії аргументом "але ж людина допомагала фронту". На його думку, це небезпечна маніпуляція, яка дає змогу легалізувати людей із сумнівною репутацією.

"Ми постійно чуємо: "але ж вона допомагала". Але для мене є принципова різниця. Я служив, отримав важке поранення, проходив протезування — і без участі корупціонерів чи олігархічних грошей. Якщо люди, які крали на армії, потім намагаються відбілитися благодійністю — це не змінює суті", — наголошує він.

На думку Симороза, українське суспільство має жорстко реагувати на такі історії, адже в іншому випадку країна знову і знову повертатиметься до одних і тих самих корупційних схем.

"Пані Берлінська такою діяльністю фактично легалізовує цих людей. Це її вибір. Але суспільство має давати цьому жорстку оцінку, бо інакше ми будемо постійно ходити по колу. А в результаті страждає український піхотинець, який не отримує необхідного, бо хтось розкрадає бюджет. Дуже не подобається, коли фронтом просто прикриваються", — підсумовує він.

Світова практика: чи може Міноборони фінансувати благодійні фонди

Олег Симороз у розмові з Фокусом поставив під сумнів саму логіку можливого фінансування благодійних фондів з боку Міністерства оборони.

Фокус вирішив перевірити, як така модель працює в інших країнах.

У більшості країн світу така модель вважається нетиповою. Зазвичай система працює навпаки: саме благодійні фонди збирають кошти для армії, ветеранів або оборонних проєктів, а не отримують пряме фінансування з бюджету оборонного відомства.

Наприклад, у Великій Британії діє Army Benevolent Fund — один із головних благодійних фондів британської армії, який допомагає військовим, ветеранам та їхнім родинам. Він існує з 1944 року, однак фінансується за кошт пожертв, корпоративних партнерів і грантів, а не напряму з бюджету Міністерства оборони.

Схожа модель працює і в Канаді. Фонд True Patriot Love Foundation підтримує військових і ветеранів через програми реабілітації, психологічної допомоги та підтримки сімей. Водночас його діяльність забезпечується завдяки приватним донорам, бізнесу та партнерським програмам, а не прямими переказами від Міноборони.

У США теж працює саме така модель: великі військові благодійні фонди допомагають армії, ветеранам і родинам військових, але не фінансуються напряму з бюджету Пентагону як "утриманці" Міністерства оборони. Зазвичай це приватні донори, корпоративні партнери, гранти та пожертви громадян.

Один із найвідоміших прикладів — Fisher House Foundation. Фонд будує будинки поруч із військовими госпіталями та медичними центрами, щоб родини військових і ветеранів могли безкоштовно жити поруч під час лікування.

В Україні також офіційно працює саме така схема. Міністерство оборони має власні рахунки для благодійних пожертв на потреби ЗСУ, а великі волонтерські фонди — зокрема фонд Сергія Притули чи фонд "Спільнота Стерненка" — співпрацюють із державою у форматі координації та спільних проєктів, а не через пряме бюджетне утримання.

Саме тому будь-які розмови про можливі виплати окремим волонтерам чи благодійним структурам з боку Міноборони виглядають особливо чутливими. Якщо оборонне відомство має всі інструменти для прямих закупівель і контрактів, то поява посередників у вигляді благодійних фондів одразу породжує питання про прозорість, політичний вплив і можливі неформальні домовленості.

Раніше Фокус розповідав, що НАБУ ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча в Україну як одного з головних підозрюваних у справі про корупційну схему в "Енергоатомі".

Після цього стало відомо, що Офіс генерального прокурора відправив запит до Мін'юсту Ізраїлю щодо екстрадиції Тимура Міндіча.