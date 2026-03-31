Україна направила до Ізраїлю запит щодо екстрадиції Тимура Міндіча

Офіс генерального прокурора відправив запит до Мін'юсту Ізраїлю щодо екстрадиції Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі про розкрадання в енергетиці.

Коли саме було скеровано запит — невідомо. Про факт його надсилання повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі "РБК-Україна".

"Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль", — заявила вона.

Раніше Фокус розповідав, що НАБУ ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча в Україну як одного з головних підозрюваних у справі про корупційну схему в "Енергоатомі".

Справа Тимура Міндіча: що відомо

11 листопада НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, керівником злочинного угруповання був бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером Володимира Зеленського. Уже 13 листопада президент України ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію.

22 листопада стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило фігурантів справи "Енергоатому" Міндіча і Цукермана в розшук.

25 листопада в НАБУ розповіли, як саме Міндіч зумів швидко виїхати з країни прямо перед обшуками 10 листопада.

Народний депутат Ярослав Железняк 26 листопада показав, яку інформацію про чиновників збирав Міндич. За словами парламентарія, "бек-офіси" бізнесмена мали 527 досьє.

26 січня 2026 року Міндіча подали в розшук Інтерполу.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 лютого говорив, що правоохоронці завчасно попередили фігурантів справи "Мідас" про спостереження детективів бюро.

27 лютого Міндіч відповів на дзвінок нардепа Олексія Гончаренка і заявив, що досі вважає Володимира Зеленського своїм другом попри санкції, а повернутися додому не може, бо в Україні "немає чесного розслідування".

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач через 2,5 тижні пошуків у Тель-Авіві та Герцлі все ж зумів знайти в Ізраїлі Тимура Міндіча, який заявив, що з нього "зробили крайнього".