"Це єдиний мій гріх": Міндіч вийшов на зв'язок і заявив, що досі вважає Зеленського другом

Підозрюваний в організації корупційної схеми в енергетиці бізнесмен Тимур Міндіч відповів на дзвінок нардепа Олексія Гончаренка. Він заявив, що досі вважає Зеленського своїм другом попри санкції, а повернутися додому не може, бо в Україні "немає чесного розслідування".

Відео розмови з Тимуром Міндічем народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко опублікував 27 лютого на своєму Telegram-каналі. Парламентарю вдалося додзвонитися бізнесмену, щоб запросити його на засідання тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства, зокрема у сфері антикорупційної політики.

Гончаренко сказав, що на ТСК хочуть почути позицію Міндіча щодо розслідування справи "Мідас" Національним антикорупційним бюро.

"Мені це цікаво, я точно над цим думав, бо у мене теж є певні речі, з якими я хотів би звернутися до вас. Ми ж у чесній країні живемо — і має бути закон для всіх єдиний. Моя позиція яка: я точно за те, що робить НАБУ. Я друг президента — це єдиний мій "гріх" сьогоднішній, тобто до мене підвищений інтерес. Я не проти, щоб була перевірка фактів, але я проти звинувачень до суду і до розслідувань", — сказав бізнесмен.

Міндіч вважає Зеленського другом

За його словами, він хоче, щоб НАБУ провело необхідне слідство та "закрило історію", і з нього зняли підозри. Міндіч заявив, що він "не політик, а простий бізнесмен". На питання щодо того, чи вважає він президента України Володимира Зеленського другом після того, як той позбавив його громадянства України, Міндіч відповів, що досі поважає.

"Я вважаю цю людину патріотом країни, який до останньої краплі крові щиро робить усе, що може. Я поважаю його як лідера, як людину і як друга", — сказав Міндіч і додав, що на його думку як президент Зеленський вчинив правильно, запровадивши проти нього санкції.

При цьому він заявив, що йому двічі відмовили в допуску до засідання Вищого антикорупційного суду онлайн, хоча він "не ховається". На питання щодо повернення в Україні Міндіч відповів, що вимушений бути за кордоном, бо немає "чесного розслідування".

За його словами, він виїхав з України "планово".

"Я приїхав додому 5 листопада. Там мої троє дітей, дружина, собака, все моє життя. Якби я володів інформацією, я б, напевно, вивіз би свою родину. По-друге, якби мене сповістили, я б не повертався на 2 дні.

Міндіч прокоментував справу про ізраїльські бронежилети

Також він заявив, що у справі про розкрадання на закупівлях бронежилетів його "ніколи не було", а з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим він розмовляв на іншу тему.

"Людина, яка займалася бронежилетами, я з ним знайомий, мій добрий товариш, і він говорив, що це просто свавілля, те, що відбувається. Тобто жилети, які постачала ізраїльська компанія, вони були дешевші там, я не знаю, на 40%. Вони виграли кілька разів тендери, а всередині ось ця дрібна корупція, або як це називається, знаєте, не дала їм жодного разу поставити бронежилети. І ось чому я звертався", — сказав Міндіч.

Міндіч про допити НАБУ

За словами бізнесмена, в серпні 2025 року він нібито звертався до НАБУ з повідомленням про готовність прийти та відповісти на питання. Він стверджує, що детективи не допитували його, коли він був в Україні, а тепер якщо він приїде, його посадять у в'язницю та призначать "нечесну" заставу, яку він не зможе зібрати.

Розмова Гончаренка з Міндічем.

Справа Тимура Міндіча: що відомо

Журналісти УП 10 листопада 2025 року повідомили, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, а він сам виїхав за кілька годин до того. В НАБУ того ж дня розповіли про операцію з викриття корупції в енергетиці під назвою "Мідас", а народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк стверджував, що за даними слідства організацією керував Тимур Міндіч. 11 листопада бізнесмену було оголошено підозру, а 1 грудня його заочно взяли під варту.

26 січня 2026 року Міндіча подали в розшук Інтерполу.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 лютого казав, що правоохоронці завчасно попередили фігурантів справи "Мідас" про спостереження детективів бюро.