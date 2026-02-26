Справа "Мідас": правоохоронці завчасно попередили фігурантів про спостереження НАБУ, — Кривонос

Фігуранти справи "Мідас", заздалегідь знали про те, що Національне антикорупційне бюро України здійснює спостереження за окремими учасниками їхньої "злочинної організації". Як повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, витік інформації міг статися через співробітників правоохоронних органів.

Як передає народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк, про це посадовець розповів під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики щодо справи "Мідас".

"І питання хто це передає і з якою метою. По деяким авто логи в системі "Безпечне місто" нам (НАБУ) не дали. Це означає, що хтось використовував права адміністратора і почистив логи у системі", — зауважив Кривонос.

Ба більше, Железняк повідомив, що окремі співробітники державних органів переглядали у судових реєстрах інформацію щодо операції "Мідас" та здійснювали пошук у системі "Безпечне місто" даних про транспортні засоби НАБУ.

Відео дня

Зокрема, після проведення обшуків у фігурантів у листопаді 2025 року, в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформацію про ухвали у цій справі переглядали представники таких органів:

Служба безпеки України;

Державне бюро розслідувань;

Офіс Генерального прокурора;

Агентство з розшуку та менеджменту активів;

Національна поліція України.

Крім того, за результатами тимчасового доступу до документів КП "Інформатика" встановлено, що протягом 2025 року в комплексній системі відеоспостереження Києва "Безпечне місто" здійснювався пошук транспортних засобів Національного бюро. Окрім зазначених органів, такі пошуки також проводили співробітники Бюро економічної безпеки України.

"Знаючи номери транспортних засобів, можна відстежувати їх пересування і, відповідно, отримувати інформацію про оперативні заходи НАБУ щодо конкретних фігурантів", — пояснив Кривонос.

Також директор НАБУ додав, що "немає логічно пояснення", з якою метою співробітники інший правоохоронних органів переглядати матеріали справи у реєстрах судових рішень та навіщо їм з’ясовувати, хто фігурує у цій справі.

Під час цього засідання головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов також зазначив, що доступ до ухвал у цій справі наразі мають понад 10 тисяч осіб, через що фактично неможливо забезпечити таємницю розслідування.

"Це ризик для наших розслідувань і велика системна проблема для всіх правоохоронних органів", — додав він.

Щодо відстеження авто НАБУ він додав, що у "довідках папки Міндіча" є інформація про те, що хтось переглядав ці автомобілі. Водночас, за даними бюро, у системі "Безпечне місто" такі перегляди, начебто, не зафіксовані.

Як зазначив Железняк, ексзаступник АРМА Павло Великоречанін здійснював пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень як за справою "Мідас", так і окремо за запитом "Чернишов Олексій".

"Жодного логічного пояснення, навіщо він це робив навіть у межах своєї роботи, немає. Принаймні у НАБУ та САП такого пояснення не мають", — додав нардеп.

Нагадаємо, що на початку лютого у НАБУ заявили про спробу незаконного встановлення засобів прослуховування у помешканні керівника одного з детективних підрозділів, що безпосередньо залучений до справи "Мідас". Тоді ж у відомстві припуст, що це могли здійснити співробітники одного з правоохоронних органів.

Також Фокус писав, що американські правоохоронні органи беруть участь у підтримці антикорупційних розслідувань в Україні, зокрема у справах, пов’язаних із державною компанією "Енергоатом".