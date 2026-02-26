Дело "Мидас": правоохранители заблаговременно предупредили фигурантов о наблюдении НАБУ, — Кривонос

Фигуранты дела "Мидас", заранее знали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет наблюдение за отдельными участниками их "преступной организации". Как сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, утечка информации могла произойти через сотрудников правоохранительных органов.

Как передает народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, об этом чиновник рассказал во время заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики по делу "Мидас".

"И вопрос кто это передает и с какой целью. По некоторым авто логи в системе "Безопасный город" нам (НАБУ) не дали. Это означает, что кто-то использовал права администратора и почистил логи в системе", — отметил Кривонос.

Более того, Железняк сообщил, что отдельные сотрудники государственных органов просматривали в судебных реестрах информацию об операции "Мидас" и осуществляли поиск в системе "Безопасный город" данных о транспортных средствах НАБУ.

В частности, после проведения обысков у фигурантов в ноябре 2025 года, в Едином государственном реестре судебных решений информацию о постановлениях по этому делу просматривали представители таких органов:

Служба безопасности Украины;

Государственное бюро расследований;

Офис Генерального прокурора;

Агентство по розыску и менеджменту активов;

Национальная полиция Украины.

Кроме того, по результатам временного доступа к документам КП "Информатика" установлено, что в течение 2025 года в комплексной системе видеонаблюдения Киева "Безопасный город" осуществлялся поиск транспортных средств Национального бюро. Кроме указанных органов, такие поиски также проводили сотрудники Бюро экономической безопасности Украины.

"Зная номера транспортных средств, можно отслеживать их передвижения и, соответственно, получать информацию об оперативных мероприятиях НАБУ по конкретным фигурантам", — пояснил Кривонос.

Также директор НАБУ добавил, что "нет логически объяснения", с какой целью сотрудники других правоохранительных органов просматривать материалы дела в реестрах судебных решений и зачем им выяснять, кто фигурирует в этом деле.

Во время этого заседания главный детектив по делу "Мидас" Александр Абакумов также отметил, что доступ к постановлениям по этому делу сейчас имеют более 10 тысяч человек, из-за чего фактически невозможно обеспечить тайну расследования.

"Это риск для наших расследований и большая системная проблема для всех правоохранительных органов", — добавил он.

Относительно отслеживания авто НАБУ он добавил, что в "справках папки Миндича" есть информация о том, что кто-то просматривал эти автомобили. В то же время, по данным бюро, в системе "Безопасный город" такие просмотры, вроде бы, не зафиксированы.

Как отметил Железняк, экс-заместитель АРМА Павел Великоречанин осуществлял поиск в Едином государственном реестре судебных решений как по делу "Мидас", так и отдельно по запросу "Чернышов Алексей".

"Никакого логического объяснения, зачем он это делал даже в рамках своей работы, нет. По крайней мере у НАБУ и САП такого объяснения нет", — добавил нардеп.

Напомним, что в начале февраля в НАБУ заявили о попытке незаконного установления средств прослушивания в доме руководителя одного из детективных подразделений, непосредственно привлеченного к делу "Мидас". Тогда же в ведомстве предположили, что это могли осуществить сотрудники одного из правоохранительных органов.

Также Фокус писал, что американские правоохранительные органы участвуют в поддержке антикоррупционных расследований в Украине, в частности в делах, связанных с государственной компанией "Энергоатом".