"Это единственный мой грех": Миндич вышел на связь и заявил, что до сих пор считает Зеленского другом

Подозреваемый в организации коррупционной схемы в энергетике бизнесмен Тимур Миндич ответил на звонок нардепа Алексея Гончаренко. Он заявил, что до сих пор считает Зеленского своим другом несмотря на санкции, а вернуться домой не может, потому что в Украине "нет честного расследования".

Видео разговора с Тимуром Миндичем народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал 27 февраля на своем Telegram-канале. Парламентарию удалось дозвониться бизнесмену, чтобы пригласить его на заседание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства, в том числе в сфере антикоррупционной политики.

Гончаренко сказал, что на ВСК хотят услышать позицию Миндича по расследованию дела "Мидас" Национальным антикоррупционным бюро.

"Мне это интересно, я точно над этим думал, потому что у меня тоже есть определенные вещи, с которыми я хотел бы обратиться к вам. Мы же в честной стране живем — и должен быть закон для всех единый. Моя позиция какая: я точно за то, что делает НАБУ. Я друг президента — это единственный мой "грех" сегодняшний, то есть ко мне повышенный интерес. Я не против, чтобы была проверка фактов, но я против обвинений до суда и до расследований", — сказал бизнесмен.

Миндич считает Зеленского другом

По его словам, он хочет, чтобы НАБУ провело необходимое следствие и "закрыло историю", и с него сняли подозрения. Миндич заявил, что он "не политик, а простой бизнесмен". На вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского другом после того, как тот лишил его гражданства Украины, Миндич ответил, что до сих пор уважает.

"Я считаю этого человека патриотом страны, который до последней капли крови искренне делает все, что может. Я уважаю его как лидера, как человека и как друга", — сказал Миндич и добавил, что по его мнению как президент Зеленский поступил правильно, введя против него санкции.

При этом он заявил, что ему дважды отказали в допуске к заседанию Высшего антикоррупционного суда онлайн, хотя он "не скрывается". На вопрос о возвращении в Украину Миндич ответил, что вынужден быть за границей, потому что нет "честного расследования".

По его словам, он выехал из Украины "планово".

"Я приехал домой 5 ноября. Там мои трое детей, жена, собака, вся моя жизнь. Если бы я владел информацией, я бы, наверное, вывез бы свою семью. Во-вторых, если бы меня известили, я бы не возвращался на 2 дня.

Миндич прокомментировал дело об израильских бронежилетах

Также он заявил, что в деле о хищениях на закупках бронежилетов его "никогда не было", а с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым он разговаривал на другую тему.

"Человек, который занимался бронежилетами, я с ним знаком, мой хороший товарищ, и он говорил, что это просто беспредел, то, что происходит. То есть жилеты, которые поставляла израильская компания, они были дешевле там, я не знаю, на 40%. Они выиграли несколько раз тендеры, а внутри вот эта мелкая коррупция, или как это называется, знаете, не дала им ни разу поставить бронежилеты. И вот почему я обращался", — сказал Миндич.

Миндич о допросах НАБУ

По словам бизнесмена, в августе 2025 года он якобы обращался в НАБУ с сообщением о готовности прийти и ответить на вопросы. Он утверждает, что детективы не допрашивали его, когда он был в Украине, а теперь если он приедет, его посадят в тюрьму и назначат "нечестный" залог, который он не сможет собрать.

Разговор Гончаренко с Миндичем.

Дело Тимура Миндича: что известно

Журналисты УП 10 ноября 2025 года сообщили, что НАБУ проводит обыски у Миндича, а он сам выехал за несколько часов до того. В НАБУ в тот же день рассказали об операции по разоблачению коррупции в энергетике под названием "Мидас", а народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк утверждал, что по данным следствия организацией руководил Тимур Миндич. 11 ноября бизнесмену было объявлено подозрение, а 1 декабря его заочно взяли под стражу.

26 января 2026 года Миндича подали в розыск Интерпола.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 февраля говорил, что правоохранители заблаговременно предупредили фигурантов дела "Мидас" о наблюдении детективов бюро.