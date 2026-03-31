НАБУ ініціює екстрадицію Міндіча з Ізраїлю: у чому головна проблема (відео)

Національне антикорупційне бюро ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча в Україну як одного з головних підозрюваних у справі про корупційну схему в "Енергоатомі".

Однак цей процес далеко не такий простий, як здається, пояснив в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" головний детектив у справі Олександр Абакумов.

За його словами, два тижні тому НАБУ скерувало до Офісу генпрокурора всі матеріали для екстрадиції, і вони ще на підписі у генпрокурора.

"Там є низка процедур. Ізраїль — це дуже складна країна для екстрадиції. Для того, щоб екстрадувати людину з Ізраїлю, їм фактично треба передати матеріали всього кримінального провадження. Ми підготували і переклали їхньою мовою великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наші підозри аргументовані, і саме тому ми хочемо екстрадувати цих двох наших підозрюваних з Ізраїлю", — розповів Абакумов.

Він висловив сподівання, що найближчим часом генпрокурор підпише клопотання про екстрадицію.

"Щойно Офіс генпрокурора підпише документи, НАБУ вступить у контакт з ізраїльською стороною щодо виконання цього запиту", — запевнив детектив.

Він зазначив, що прецеденти, коли Ізраїль все ж видавав Україні своїх громадян, були, оскільки його законодавство допускає це. Однак це радше рідкісний виняток, ніж правило. Тому розраховувати, що вдасться легко екстрадувати Міндіча, не варто.

Після того, як Міндіч заявив, що готовий поспілкуватися з НАБУ, детективи з ним на зв'язок не виходили.

"Це позапроцесуальне спілкування, і ми не особливо розуміємо, як ми можемо обговорювати якусь суму застави, якщо суму застави вирішує суд", — підкреслює гість студії.

Абакумов стверджує, що у детективів достатньо доказів, щоб довести цю справу до кінця:

"Такої кількості доказів, як у нас є, треба ще пошукати якусь іншу справу, щоб знайти з таким обсягом доказів".

Що стосується перспектив того, що б Міндіч міг розповісти НАБУ в разі виконання його умов, то тут детектив гранично ясно висловився:

"Ми не дуже зацікавлені в ступати в переговори, які супроводжуються "А визначте мені таку заставу, а тоді я вам щось розповім". Я не бачу, навіщо нам це".

Це — відповідь на слова Міндіча про те, що він готовий приїхати в Україну і навіть "сісти у в'язницю", але йому мають призначити "чесну заставу". Яку саме, він не уточнив.

Справа Тимура Міндіча: що відомо

11 листопада НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, керівником угруповання був бізнесмен Тимур Міндіч.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію.

Розслідувачі Hromadske 17 листопада розповіли, що мати Тимура Міндіча протягом 2020-2023 років стала власницею трьох квартир у Києві.

22 листопада стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило фігурантів справи "Енергоатому" Міндіча і Цукермана в розшук.

25 листопада в НАБУ розповіли, що Міндіч зумів швидко виїхати з країни прямо перед обшуками 10 листопада.

Народний депутат Ярослав Железняк 26 листопада показав, яку інформацію про чиновників збирав Міндич. За словами парламентарія, "бек-офіси" бізнесмена мали 527 досьє.

26 січня 2026 року Міндіча подали в розшук Інтерполу.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 лютого говорив, що правоохоронці завчасно попередили фігурантів справи "Мідас" про спостереження детективів бюро.

27 лютого Міндіч відповів на дзвінок нардепа Олексія Гончаренка і заявив, що досі вважає Володимира Зеленського своїм другом попри санкції, а повернутися додому не може, бо в Україні "немає чесного розслідування".

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач через 2,5 тижні пошуків у Тель-Авіві та Герцлі все ж зумів знайти в Ізраїлі Тимура Міндіча, який заявив, що з нього "зробили крайнього".