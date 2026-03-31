НАБУ инициирует экстрадицию Миндича из Израиля: в чем главная проблема (видео)

Национальное антикоррупционное бюро инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича в Украину как одного из главных подозреваемых по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме".

Однако этот процесс далеко не такой простой как кажется, объяснил в интервью YouTube-каналу "Є питання" главный детектив по делу Александр Абакумов.

По его словам, две недели назад НАБУ направило в Офис генпрокурора все материалы для экстрадиции, и они еще на подписи у генпрокурора.

"Там есть ряд процедур. Израиль — это очень сложная страна для экстрадиции. Для того, чтобы экстрадировать человека из Израиля, им фактически надо передать материалы всего уголовного производства. Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наши подозрения аргументированы, и именно потому мы хотим экстрадировать этих двух наших подозреваемых из Израиля", — рассказал Абакумов.

Он выразил надежду, что в ближайшее время генпрокурор подпишет ходатайство об экстрадиции.

"Как только Офис генпрокурора подпишет документы, НАБУ вступит в контакт с израильской стороной относительно исполнения этого запроса", — заверил детектив.

Он отметил, что прецеденты, когда Израиль все же выдавал Украине своих граждан, были, поскольку его законодательство допускает это. Однако это скорее редкое исключение, чем правило. Поэтому рассчитывать, что удастся легко экстрадировать Миндича, не стоит.

После того, как Миндич заявил, что готов пообщаться с НАБУ, детективы с ним на связь не выходили.

"Это внепроцессуальное общение, и мы не особо понимаем, как мы можем обсуждать какую-то сумму залога, если сумму залога решает суд", — подчеркивает гость студии.

Абакумов утверждает, что у детективов достаточно доказательств, чтобы довести это дело до конца:

"Такого количества доказательств, как у нас есть, надо еще поискать какое-то другое дело, чтобы найти с таким объемом доказательств".

Что касается перспектив того, что бы Миндич мог рассказать НАБУ в случае выполнения его условий, тот тут детектив предельно ясно выразился:

"Мы не сильно заинтересованы в ступать в переговоры, которые сопровождаются "А определите мне такой залог, а тогда я вам что-то расскажу". Я не вижу, зачем нам это".

Это — ответ на слова Миндича о том, что он готов приехать в Украину и даже "сесть в тюрьму", но ему должны назначить "честный залог". Какой именно, он не уточнил.

Дело Тимура Миндича: что известно

11 ноября НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, руководителем группировки был бизнесмен Тимур Миндич.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции.

Расследователи Hromadske 17 ноября рассказали, что мать Тимура Миндича в течение 2020-2023 годов стала владелицей трех квартир в Киеве.

22 ноября стало известно, что Министерство внутренних дел объявило фигурантов дела "Энергоатома" Миндича и Цукермана в розыск.

25 ноября в НАБУ рассказали, что Миндич сумел быстро выехать из страны прямо перед обысками 10 ноября.

Народный депутат Ярослав Железняк 26 ноября показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич. По словам парламентария, "бэк-офисы" бизнесмена имели 527 досье.

26 января 2026 года Миндича подали в розыск Интерпола.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 февраля говорил, что правоохранители заблаговременно предупредили фигурантов дела "Мидас" о наблюдении детективов бюро.

27 февраля Миндич ответил на звонок нардепа Алексея Гончаренко и заявил, что до сих пор считает Владимира Зеленского своим другом несмотря на санкции, а вернуться домой не может, потому что в Украине "нет честного расследования".

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач через 2,5 недели поисков в Тель-Авиве и Герцли все же сумел найти в Израиле Тимура Миндича, который заявил, что из него "сделали крайнего".