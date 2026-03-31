Украина направила в Израиль запрос об экстрадиции Тимура Миндича

Офис генерального прокурора отправил запрос в Минюст Израиля об экстрадиции Тимура Миндича, который является подозреваемым по делу о хищениях в энергетике.

Когда именно был направлен запрос — неизвестно. О факте его отправки сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии "РБК-Украина".

"После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль", — заявила она.

Ранее Фокус рассказывал, что НАБУ инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича в Украину как одного из главных подозреваемых по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме".

Дело Тимура Миндича: что известно

11 ноября НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, руководителем преступной группировки был бизнесмен Тимур Миндич, который ранее был бизнес-партнером Владимира Зеленского. Уже 13 ноября президент Украины ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции.

Відео дня

22 ноября стало известно, что Министерство внутренних дел объявило фигурантов дела "Энергоатома" Миндича и Цукермана в розыск.

25 ноября в НАБУ рассказали, как именно Миндич сумел быстро выехать из страны прямо перед обысками 10 ноября.

Народный депутат Ярослав Железняк 26 ноября показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич. По словам парламентария, "бэк-офисы" бизнесмена имели 527 досье.

26 января 2026 года Миндича подали в розыск Интерпола.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 февраля говорил, что правоохранители заблаговременно предупредили фигурантов дела "Мидас" о наблюдении детективов бюро.

27 февраля Миндич ответил на звонок нардепа Алексея Гончаренко и заявил, что до сих пор считает Владимира Зеленского своим другом, несмотря на санкции, а вернуться домой не может, потому что в Украине "нет честного расследования".

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач спустя 2,5 недели поисков в Тель-Авиве и Герцли все же сумел найти в Израиле Тимура Миндича, который заявил, что из него "сделали крайнего".