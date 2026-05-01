Новые "пленки Миндича": Железняк обнародовал разговор о загадочном "проекте 23"

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новую часть так называемых "пленок Миндича", где, по его словам, зафиксирован разговор бизнесмена Тимура Миндича и действующего секретаря СНБО Рустема Умерова. На этой записи говорится, в частности, о загадочном "проекте 23".

В новой части "пленок Миндича" Железняк отдельно остановился на фрагменте о "проекте 23", который, по его словам, еще нуждается в дополнительной проверке. В видео на YouTube, опубликованном под названием "Новые пленки. Умеров о разговоре с Зеленским. Андрей всех сбивает. Миндич против Шмыгаля. "Проект 23", он пояснил, что не вся информация по этому блоку собрана, а части контекста пока не хватает. Именно поэтому депутат не стал делать окончательных выводов, но вынес в публичную плоскость фрагмент, который, по его мнению, может быть важным для понимания более широкой истории вокруг Миндича.

Железняк отметил, что о так называемом "проекте 23" зрители ранее уже могли слышать от него и от нескольких журналистов-расследователей. Он предположил, что "проект 23 мог быть определенным общим финансовым ресурсом или структурой, из которой могли покрываться отдельные расходы, в частности те, которые касались строительства 4 имений в Козине под Киевом для кооператива "Династия".

"Но вот этот кусок, он будет уже о "проекте 23" или просто "23". Это такая очень загадочная штука и есть условно гипотезы, скажем так, что "проект 23" — это был или общак, или какой-то соответствующий набор, откуда финансировался ряд расходов, ну, типа Династия и все такое", — отметил Железняк.

Депутат также вспомнил, что некоторые участники истории вокруг Миндича начали заметно нервничать, когда журналисты задавали им вопросы о 23. Отдельно Железняк привел пример вопросов журналиста УП Михаила Ткача к одному из фигурантов дела "Мидас", Александру Цукерману. В ответ тот заявил, что ничего об этом не знает о таком проекте. Эту реакцию Железняк подал как один из эпизодов, который, по его мнению, требует дополнительного объяснения.

Что звучит в разговоре Миндича и Умерова о "проекте 23"

После этого депутат перешел к фрагменту опубликованных им "пленок Миндича", который, по его словам, касается утра 8 июля 2025 года. Он отметил, что в разговоре фигурируют Миндич и Умеров, а также звучит упоминание "проекта 23".

"Один вопрос насчет 23. Смотри, мне удобнее там в два раза или в три", — говорит голос похожий на Умерова.

"В два раза", — отвечает голос похожий на Миндича.

"Но помнишь, тогда сказал, что не нужно с Rheinmetall", — говорит голос похожий на Умерова.

"А больше никого другого нет. Они же хотят, чтобы были украинцы", — отвечает голос похожий на Миндича".

Участники разговора, как следует из представленной расшифровки, предположительно ведут разговор о финансировании "проекта 23", упоминая при этом немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

В разговоре также звучит формулировка о совместном предприятии. Один из собеседников, по расшифровке, говорит, что можно оформить это на Умерова или лучше в бизнесе как СП, то есть совместное предприятие.

"На тебя записан? Или лучше в бизнесе ты СП (прим. предположительно, Совместное Предприятие). Делай с этим, но ты представляешь интересы", — якобы говорит Умеров.

После этого в диалоге переходят к лицу, с которым Миндич якобы предлагает Умерову сделать СП. Миндич спрашивает Умерова, сколько, по его мнению у этого лица денег. В ответ звучит сумма 200, а далее уточняется, что речь идет именно о кэше, а не о квартирах, машинах или домах. Из контекста, который подает Железняк, он предполагает, что речь идет о 200 миллионах в иностранной валюте.

Отдельно в разговоре прозвучал вопрос о происхождении этих денег. В ответ собеседник, по расшифровке, говорит, что они поступают отовсюду: "...отсюда — три, отсюда — пять...". возможное упоминание о регулярном сборе крупных сумм из разных источников.

Почему Железняк связывает фрагмент с госслужбой

Еще одна деталь, на которой остановился депутат, касается расходов этого человека. В разговоре звучит, что он почти не имеет значительных личных расходов. Отдельно упоминается его водитель, которому, по словам Миндича, платят 300 долларов, и даже эта оплата может осуществляться за государственный счет.

Именно этот момент Железняк назвал одним из самых интересных во фрагменте. По его мнению, если у человека есть водитель за государственный счет, то речь может идти о лице, связанном с государством, которое, вероятно, может иметь около 200 миллионов наличными и собирать по 3-5 миллионов из разных источников. В то же время он не назвал окончательно, кто именно имеется в виду, и заявил, что оставляет эту часть как интригу до дальнейшей проверки.

Подытоживая эпизод, Железняк предположил, что участники разговора обсуждают "проект 23", однако это только первый фрагмент доступных ему "пленок Миндича", и планируется продолжение их публикации. Из-за этого интрига вокруг "проекта 23" пока остается открытой.

Напомним, что УП обнародовала часть записей из квартиры Тимура Миндича. В разговорах упоминали компанию Fire Point, государственные контракты, ракетные программы и дело Алексея Чернышева.

Ранее мы также информировали, что глава НБУ Андрей Пышный отреагировал на появление своей фамилии на "пленках Миндича". Он заявил, что не имел обращений или коммуникаций с людьми, которые упомянули его имя. В записях говорилось о возможном финансировании Fire Point.