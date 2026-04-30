Пышный прокомментировал появление своей фамилии на "пленках Миндича": что сказал глава НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прокомментировал обнародованные записи по делу так называемого "миндичгейта", где упоминается его имя и компания Fire Point. По его словам, материалы под названием "пленки Миндича" не содержат никаких подтверждений его причастности к незаконным действиям.

В ответе на вопрос журналиста на пресс-брифинге относительно решений Правления НБУ по монетарной политике Андрей Пышный сообщил, что не имеет никакого отношения к схемам или договоренностям, которые обсуждаются на этих записях.

Он отметил, что бизнесмен Тимур Миндич и Рустем Умеров, который ранее возглавлял Министерство обороны, не обращались к нему с просьбой обеспечить финансирование для оборонных проектов компании Fire Point. Речь идет о записях, которые могли быть сделаны в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупционных схемах в сфере энергетики.

"Нет, никаких обращений, никаких коммуникаций, никакого общения с теми, кто упомянул мою фамилию не было: ни по поводу той темы, которая была озвучена, ни в каком-то другом контексте", — сказал он.

Речь идет о записях разговоров в рамках дела "Мидас", которое расследуется антикоррупционными органами. В этих материалах в разговоре между Тимуром Миндичем и Рустемом Умеровым говорится о выделении бюджетных средств на закупку продукции компании Fire Point.

В частности, Миндич поинтересовался, контактировал ли Умеров с главой НБУ, на что тот ответил, что Андрей Пышный находится за пределами страны. После этого Миндич предложил "вызвать государственный СенсБанк", отметив, что соответствующее решение можно принять на уровне Кабинета министров.

Напомним, что украинский комик Феликс Редька публично раскритиковал артистов, которые не высказываются по поводу "пленок Миндича". Он заявил, что часть звезд ранее осуждала молчание российских коллег, но теперь сама избегает комментариев.

Ранее мы также информировали, что обнародованные записи по делу "Мидас" содержат разговоры бизнесмена Тимура Миндича с украинскими чиновниками о финансах и оборонных проектах. В этих диалогах упоминается компания Fire Point, которая, по словам собеседников, нуждается в значительном финансировании.