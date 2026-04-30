Известный комик "наехал" на артистов, которые молчат о "пленках Миндича"

Украинский комик Феликс Редька обратил внимание на медийных людей, которые промолчали о публикации новых "пленок Миндича".

Юморист отметил, что некоторые звезды обвиняли россиян в молчании в начале большой войны, но теперь сами не комментируют события вокруг. Пост Редька оставил в Threads (felix.redka).

"Украинские артисты, которые в 22 году осуждали российских коллег, за то что они не высказались, ану покажите, как надо рисковать карьерой и деньгами. Пусть все увидят, что значит родиться без гена раба!" — написал Феликс.

Феликс Редька отреагировал на "пленки Миндича" Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы дискутируют относительно "горячей" темы:

"Эта мысль как луч адекватности в темноте дрянного шоу-бизнеса Украины!"

"Они не могут рисковать самым дорогим, что у них есть".

"У меня тоже такой открытый вопрос и сразу понятно, кто из какой кормушки кормится".

"Наши селебрити очень возмущались, что их коллеги из рашки боятся говорить что-то о власти. Их "коллеги", объясняли, что боятся за себя и бизнес. Типа фсб задавит. А когда наша власть навалила кринжи с "пленками миндича". Теперь сами боятся, что-то говорить. Потому что не будет ни туров, ни концертов".

"Да вы что, не ко времени, надо же в тур ехать за границу, а так можно в тур со Скалой поехать".

В июле 2025 года по городам Украины состоялись массовые протесты против закона №12414, который предусматривал подчиненность НАБУ и САП Офису генпрокурора, в частности там были медийные люди.

Украинский комик Феликс Редька вызвал публичный скандал после постов в соцсети Threads о культуре, патриотизме и общественных приоритетах во время войны.

Кроме того, скандал вокруг "пленок Миндича" набирает обороты: после появления якобы новых записей под ударом оказалась оборонная компания Fire Point.