Редька с сапом, Тимошенко — с речью Зеленского: какие звезды поддержали митинги против скандального закона
В последние дни во многих городах Украины, в частности в Киеве, прошли массовые протесты против закона №12414, который предусматривает подчиненность НАБУ и САП Офису генпрокурора. В столице неравнодушные украинцы собрались на площади возле театра им. Более того, среди тысяч лиц были медийные люди.
Фокус рассказывает, кто и как выразил свою гражданскую позицию.
Довольно креативно подготовился к протесту комик Феликс Редька. Юморист пришел на митинг с настоящим сапом (доской для плавания), что стало отсылкой к названию Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Не обошлось и без креатива от другого комика: Антон Тимошенко пришел на митинг с колонкой, из которой звучала речь Владимира Зеленского, где он просил звонить НАБУ в случае выявления коррупции.
К неравнодушным украинцам в столице присоединилась певица Анжелика Рудницкая, телеведущая Маричка Падалко и актриса Римма Зюбина.
Кроме того, была и группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на Евровидении в Швейцарии. В своих stories музыканты показали видео, на котором вместе с митингующими кричали: "Ганьба!".
Тем временем блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский написал на своем плакате: "#12414 прутня, дурня, дичина, *уйня".
На публике появилась и актриса Анна Кузина, которая в свое время сыграла в российском сериале "Универ". Она написала: "Уверена, это только начало! Увидимся во все последующие дни".
Ведущий Алексей Суханов, который родом из России и выучил украинский язык, работая и живя здесь, в своем Instagram признался, что когда пришел на площадь возле театра, был искренне поражен увидеть такое количество молодежи.
"Для меня есть два несомненных канона — это наши военные и такая молодежь. А объединяет их одно — достоинство, зашитое в тот самый ген, который так раздражает многих в мире, потому что слишком свободолюбивый и несокрушимый. Во времена упрощений, дебилизации, стадности это — как кость в горле", — отметил Суханов.
Блогер и актриса Виктория Маремуха с первого дня поддержала протесты.
"Украинцы, вы крутые! Сегодня просто в 4 или 5 раз больше людей, чем вчера. Это так мило", — написала она.
Волонтер Сергей Притула, ветеран и участник 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько, лидер группы O.Torvald Женя Галич и многие другие вышли на улицы Киева, чтобы выразить свою гражданскую позицию.
Кто молчит
Блогер Богдан Беспалов провел мини-исследование соцсетей украинских звезд, написав, кто не отреагировал публично на скандальный законопроект. Среди имен: Наталья Могилевская, Оля Полякова, Андрей Данилко, Юрий Горбунов, Алексей Дурнев, Слава Демин, певица Омаргалиева, Елена Тополя, блогер Таня Парфильева, Евгений Таллер, Злата Огневич, Настя Каменских и другие.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Активисты, которые собрались на улицах городов, показали настоящую креативность надписями к власти на плакатах.
- Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный трогательно поздравил жену Елену с днем рождения.
Кроме того, ресторатор Миша Кацурин, в заведении которого во Львове отравились много людей, вышел на связь после инцидента и назвал точное количество пострадавших.