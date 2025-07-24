Редька с сапом, Тимошенко — с речью Зеленского: какие звезды поддержали митинги против скандального закона

В последние дни во многих городах Украины, в частности в Киеве, прошли массовые протесты против закона №12414, который предусматривает подчиненность НАБУ и САП Офису генпрокурора. В столице неравнодушные украинцы собрались на площади возле театра им. Более того, среди тысяч лиц были медийные люди.

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Фокус рассказывает, кто и как выразил свою гражданскую позицию.

Довольно креативно подготовился к протесту комик Феликс Редька. Юморист пришел на митинг с настоящим сапом (доской для плавания), что стало отсылкой к названию Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Феликс Редька пришел с настоящим сапом Фото: Instagram

Не обошлось и без креатива от другого комика: Антон Тимошенко пришел на митинг с колонкой, из которой звучала речь Владимира Зеленского, где он просил звонить НАБУ в случае выявления коррупции.

Антон Тимошенко на протесте

К неравнодушным украинцам в столице присоединилась певица Анжелика Рудницкая, телеведущая Маричка Падалко и актриса Римма Зюбина.

Анжелика Рудницкая, Маричка Падалко и Римма Зюбина Фото: Instagram

Кроме того, была и группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на Евровидении в Швейцарии. В своих stories музыканты показали видео, на котором вместе с митингующими кричали: "Ганьба!".

Участники группы Ziferblat присоединились к акции Фото: Instagram

Тем временем блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский написал на своем плакате: "#12414 прутня, дурня, дичина, *уйня".

Андрей Шимановский Фото: Instagram

На публике появилась и актриса Анна Кузина, которая в свое время сыграла в российском сериале "Универ". Она написала: "Уверена, это только начало! Увидимся во все последующие дни".

Анна Кузина присоединилась к протесту Фото: Instagram

Ведущий Алексей Суханов, который родом из России и выучил украинский язык, работая и живя здесь, в своем Instagram признался, что когда пришел на площадь возле театра, был искренне поражен увидеть такое количество молодежи.

"Для меня есть два несомненных канона — это наши военные и такая молодежь. А объединяет их одно — достоинство, зашитое в тот самый ген, который так раздражает многих в мире, потому что слишком свободолюбивый и несокрушимый. Во времена упрощений, дебилизации, стадности это — как кость в горле", — отметил Суханов.

Алексей Суханов поддержал протесты против законопроекта о НАБУ и САП Фото: Instagram

Блогер и актриса Виктория Маремуха с первого дня поддержала протесты.

"Украинцы, вы крутые! Сегодня просто в 4 или 5 раз больше людей, чем вчера. Это так мило", — написала она.

Виктория Маремуха с первого дня поддержала протесты Фото: Instagram

Волонтер Сергей Притула, ветеран и участник 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько, лидер группы O.Torvald Женя Галич и многие другие вышли на улицы Киева, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Сергей Притула присоединился к митингу Фото: Instagram

Кто молчит

Блогер Богдан Беспалов провел мини-исследование соцсетей украинских звезд, написав, кто не отреагировал публично на скандальный законопроект. Среди имен: Наталья Могилевская, Оля Полякова, Андрей Данилко, Юрий Горбунов, Алексей Дурнев, Слава Демин, певица Омаргалиева, Елена Тополя, блогер Таня Парфильева, Евгений Таллер, Злата Огневич, Настя Каменских и другие.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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