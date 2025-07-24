"Благодаря тебе я стал тем, кем являюсь": Залужный поздравил жену с 49-летием, что о ней известно

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный трогательно поздравил свою жену Елену с днем рождения. Посол Украины в Великобритании обратился к имениннице, которой сегодня исполнилось 49 лет.

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Дипломат показал архивные кадры с женой в Facebook и растрогал поздравлениями в важный день.

"Чем взрослее я становлюсь, ежегодно именно в этот день, прежде всего, пытаюсь дать оценку себе. Насколько я был именно тем, кем ты меня представляешь? И понимаю ли я, что ты сегодня чувствуешь? Как все это проживаешь? И если с первым я могу быть честным, то со вторым точно понимаю, что все это именно из-за меня. Я понимаю, какая тяжелая ноша на твоих хрупких плечах. Поэтому всегда хочу извиниться и пообещать что-то другое. Но ты не хочешь этого. Потому что уже сделала свой выбор — посвятила свою жизнь мне. Благодаря тебе я стал тем, кем есть. Я стал частью тебя", — написал Залужный.

Посол Украины в Великобритании отметил, что бесконечно счастлив, что Елена у него есть.

"С Днем Рождения, Любимая", — добавил бывший главнокомандующий.

Валерий Залужный с женой Еленой Фото: Валерий Залужный / Facebook

Украинцы присоединились к поздравлениям в комментариях:

"Пусть счастье окутывает вашу семью. Госпожа Елена, желаю быть счастливой. С Днем рождения!".

"Самые искренние поздравления! Победы, любви, вдохновения, счастья и здоровья на то все!".

"Какие замечательные слова! Поздравления прекрасной жене!".

Жена Валерия Залужного: что известно

В связи с должностью мужа информации об имениннице в открытых источниках довольно мало.

Известно, что жена Валерия Залужного по специальности финансист, она работала в Укргазбанке. Пара жената более 20 лет. У них есть две дочери от предыдущих браков, Кристина и Арина, а общих детей у супругов нет.

Страница Елены в Facebook закрыта. У нее более тысячи друзей в этой соцсети.

Страница Елены в Facebook закрыта Фото: Facebook

Бывший главнокомандующий часто рассказывал, что Елена стала ему настоящей опорой в жизни, благодаря ей за терпение, веру и поддержку.

Валерий Залужный с женой Еленой Фото: Валерій Залужний\Facebook

Где сейчас Залужный

Валерий Залужный в июле 2024 года официально занял должность посла Украины в Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его в том же году в феврале, заменив Александром Сирским на должности главнокомандующего ВСУ.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ада Роговцева публично обратилась к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, которому 8 июля исполнилось 52 года.

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на фото Валерия Залужного из спортзала в Лондоне.

Кроме того, Валерий Залужный рассказал о войне РФ и о шансах украинцев проехать в танке по Москве.