"Наступит день": Ада Роговцева обратилась к генералу Залужному с мощной речью (видео)

87-летняя украинская актриса Ада Роговцева публично обратилась к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, которому 8 июля исполнилось 52 года. Деятельница выразила надежду, что вскоре украинцы по-другому будут праздновать день рождения "железного генерала".

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Видео с поздравлением легендарная звезда театра и экрана записала, разместив его в Instagram.

Ада Роговцева обратилась к Валерию Залужному

"Дорогой Валерий Федорович, поздравляю вас с днем рождения. Вдогонку, из поезда, под тревогу. Я верю: наступит день, светлый день и мы будем праздновать совсем иначе ваш день рождения. Я горда, что вы наш друг, мой друг. Я горда, что на наградном моего внука Алексея Степанкова стоит ваша подпись. Мы вас любим всей Украиной. Счастья вам, будьте здоровы", — сказала знаменитость прямо в поезде.

В комментариях украинцы присоединились к словам актрисы:

"Я присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям".

"Мы тоже поздравляем, желаем здоровья и терпения! Боритесь, поборемся!!!"

"Присоединяюсь к поздравлениям! Мы ждем вас, господин генерал! Вы нам очень нужны!"

Между тем Валерий Залужный, который сейчас выполняет роль посла Украины в Великобритании, в свой день рождения показался в спортзале.

"Борьба продолжается", — написал бывший главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный Фото: Валерий Залужный / Facebook

Отметим, что 8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Уже 7 марта стало известно, что глава государства согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. С тех пор он в основном находится в Лондоне.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Народная артистка Украины высказалась относительно скандала в университете Карпенко-Карого.