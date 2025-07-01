Ада Роговцева показала фото сына, который умер от рака 13 лет назад

1 июля исполнилось 13 лет со дня смерти Константина Степанкова-младшего, единственного сына народной артистки Украины Ады Роговцевой.

Related video

Об этом звезда театра и кино написала на своей странице в Instagram, добавив черно-белое фото, где прижимается к своему ребенку.

"1 июля 2012 года день смерти моего сына", — написала она.

Фото: Ада Роговцева/ Instagram

Константин — сын Ады Роговцевой и ее покойного мужа, известного украинского актера Константина Степанкова, который умер в 2004-м.

Он пошел по стопам родителей и стал театральным постановщиком и кинорежиссером.

Еще в 90-ых годах он посвятил свою бенефисную постановку "Благо-дарю" в театре им. Леси Украинки Аде Роговцевой. Позже Степанков-младший оставил театр и кино, начав свою работу в Международной академии экологии.

Константин участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, после этого снял по этой теме фильм.

Мать, жена и сестра Константина оставались рядом с ним до его последних минут жизни. Ему было 49 лет. Мужчина похоронен в селе Жовтневое под Киевом, где покоится его отец.

У него осталась вдова, украинский балетмейстер Ольга Семешкина, и дочь Дарья Степанкова.

Кроме сына, у Ады Роговцевой есть дочь Екатерина Степанкова. Она тоже стала актрисой и режиссером, удостоена звания Заслуженного деятеля искусств Украины.

Ада Роговцева с дочерью Фото: Ада Роговцева/ Instagram

Ранее Фокус писал, что:

Ада Роговцева двумя словами довела заслуженную артистку РФ до истерики.

Народная артистка Украины высказалась относительно скандала в университете Карпенко-Карого.

Мы также рассказывали, почему Ада Роговцева попала в больницу.