Ада Роговцева показала фото сына, который умер от рака 13 лет назад
1 июля исполнилось 13 лет со дня смерти Константина Степанкова-младшего, единственного сына народной артистки Украины Ады Роговцевой.
Об этом звезда театра и кино написала на своей странице в Instagram, добавив черно-белое фото, где прижимается к своему ребенку.
"1 июля 2012 года день смерти моего сына", — написала она.
Константин — сын Ады Роговцевой и ее покойного мужа, известного украинского актера Константина Степанкова, который умер в 2004-м.
Он пошел по стопам родителей и стал театральным постановщиком и кинорежиссером.
Еще в 90-ых годах он посвятил свою бенефисную постановку "Благо-дарю" в театре им. Леси Украинки Аде Роговцевой. Позже Степанков-младший оставил театр и кино, начав свою работу в Международной академии экологии.
Константин участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, после этого снял по этой теме фильм.
Мать, жена и сестра Константина оставались рядом с ним до его последних минут жизни. Ему было 49 лет. Мужчина похоронен в селе Жовтневое под Киевом, где покоится его отец.
У него осталась вдова, украинский балетмейстер Ольга Семешкина, и дочь Дарья Степанкова.
Кроме сына, у Ады Роговцевой есть дочь Екатерина Степанкова. Она тоже стала актрисой и режиссером, удостоена звания Заслуженного деятеля искусств Украины.
Ранее Фокус писал, что:
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