Ада Роговцева оказалась в больнице: дочь актрисы рассказала о состоянии народной артистки

87-летняя Ада Роговецева прошла лечение в столичном Центре Сердца. Два спектакля с ее участием пришлось перенести.

Герой Украины, народная артистка, актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу. Из-за состояния здоровья пришлось отменить два спектакля. Об этом сообщила ее дочь, режиссер Екатерина Степанкова, на своей странице в Facebook в среду, 13 ноября.

"Неделю назад мама была в больнице. Было тяжело. Отмена и перенос двух спектаклей. Невозможность посетить Землю Поэтов. Мамино отчаяние по поводу отмен. И абсолютная неуверенность относительно дальнейших спектаклей и сроков выздоровления", — написала Степанкова.

Лечение 87-летняя актриса проходила в киевском Центре Сердца.

Несмотря на перенесенный недуг, Ада Роговцева уже вернулась к любимому делу. Ее первый после восстановления спектакль "Будьте, как дома" состоялся в Одессе. Дочь актрисы поделилась своим восхищением силой воли и профессиональной преданностью матери.

"Я стояла за кулисами и в который раз удивлялась ее воле, ее уникальной способности переламывать себя в сценической работе, преодолевать собственное бессилие ради служения! Спасибо всей команде "Будьте!". Спасибо Богу за чудо, которое мне посчастливилось называть мамой!", — добавила Степанкова.

Она также поделилась фото с Роговцевой после спектакля.

Ада Роговцева с дочкой после спектакля

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