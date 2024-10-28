"Немного подрабатывал в России": народный артист рассказал, что ему предлагал враг во время войны

Актер Алексей Богданович вспомнил, что всего за неделю до начала полномасштабной войны был в Мариуполе. Он проживал вблизи драмтеатра, в котором уже в следующем месяце РФ устроила настоящую трагедию.

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Народный артист Украины, актер театра и кино Алексей Богданович рассказал, какие получал предложения из РФ во время полномасштабной войны. Об этом известно из интервью OBOZ.UA.

"В свое время я немного подрабатывал в России — снимался, ездил от Украины на фестивали. Поэтому они, вероятно, решили, что я пророссийский украинец", — пояснил он.

Артист вспомнил, что ему начали звонить. Сначала спрашивали комментарии по Крыму, а потом просили "стих какой-то шовинистический прочитать". Звонки прекратились только после того, как украинец "нагнал грубыми словами".

"Сказал все, что думаю. И как бабка пошептала — больше не беспокоили", — вспомнил Богданович.

За полтора суток до полномасштабного вторжения ВС РФ актер играл в спектакле "Война". Всего через неделю он выступал в Мариуполе, где проживал в съемной квартире рядом с печально известным драмтеатром.

"Окна жилья выходили как раз на фасад здания. Организаторы сделали нам экскурсию по городу, показали, как изменился Мариуполь. Он был ярким — улицы украшали остатки новогодне-рождественских декораций. И действительно изменился, буквально расцвел. И мы так радовались этим изменениям, не догадываясь, что скоро сюда придет страшная беда", — поделился артист.

Он вспомнил, что 23 февраля провел в состоянии внутренней тревоги, но верить в слухи отказывался.

"Знаете, мой отец в свое время часто ездил в Москву в командировки. И каждый раз, возвращаясь оттуда, говорил: вот увидите, будет война России с Украиной. Почему он так думал? Что его к этому побудило? Он забрал с собой эту информацию", — добавил Богданович.

Напомним, Россия заочно осуждает украинских публичных людей. За последние полгода приговоры вынесли примерно десяти украинцам, среди которых — журналисты, актеры и режиссеры. Фокус собрал все, что об этом известно.

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