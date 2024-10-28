"Трохи підробляв у Росії": народний артист розповів, що йому пропонував ворог під час війни

Актор Олексій Богданович згадав, що лише за тиждень до початку повномасштабної війни був у Маріуполі. Він проживав поблизу драмтеатру, в якому вже наступного місяця РФ влаштувала справжню трагедію.

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Народний артист України, актор театру та кіно Олексій Богданович розповів, які отримував пропозиції з РФ під час повномасштабної війни. Про це відомо з інтерв’ю OBOZ.UA.

"Свого часу я трохи підробляв у Росії — знімався, їздив від України на фестивалі. Тому вони, ймовірно, вирішили, що я проросійський українець", — пояснив він.

Артист згадав, що йому почали телефонувати. Спочатку запитували коментарі щодо Криму, а потім просили "вірш якийсь шовіністський прочитати". Дзвінки припинились лише після того, як українець "нагнав грубими словами".

"Сказав все, що думаю. І як бабка пошептала — більше не турбували", — згадав Богданович.

За півтори доби до повномасштабного вторгнення ЗС РФ актор грав у виставі "Війна". Лише за тиждень він виступав у Маріуполі, де проживав в орендованій квартирі поряд з сумнозвісним драмтеатром.

"Вікна житла виходили якраз на фасад будівлі. Організатори зробили нам екскурсію містом, показали, як змінився Маріуполь. Він був яскравим — вулиці прикрашали залишки новорічно-різдвяних декорацій. І справді змінився, буквально розквітнув. І ми так тішилися цим змінам, не здогадуючись, що скоро сюди прийде страшенна біда", — поділився артист.

Він пригадав, що 23 лютого провів у стані внутрішньої тривоги, але вірити у чутки відмовлявся.

"Знаєте, мій батько свого часу часто їздив до Москви у відрядження. І щоразу, повертаючись звідти, казав: от побачите, буде війна Росії з Україною. Чому він так думав? Що його до цього спонукало? Він забрав з собою цю інформацію", — додав Богданович.

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