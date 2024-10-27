Соколова і Роднянський: у чому РФ звинуватила відомих українців

Росія активно продовжує заочно засуджувати українців, які стали на захист власної Батьківщини. Лише за останні півроку вирок винесли близько десяти публічним особистостям, серед яких журналісти, актори, режисери.

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Після повномасштабного вторгнення на територію України, яке розпочала Російська Федерація, низка українських медійних людей опинилися під пильним прицілом країни агресора. Усі, хто став на бік Батьківщини автоматично потрапили до "чорного списку", а решта, хто ще й має активну громадянську позицію, взагалі нарвалися на порушення кримінальних справ проти себе в країні-агресорі. Фокус підготував добірку в якій зібрав покарання публічних українців у Росії за останні півроку.

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон Фото: Facebook

Так, у липні 2024 року другий Західний окружний військовий суд у Москві ухвалив вирок українському журналісту, телеведучому та інтерв'юеру Дмитру Гордону. Таким чином суд заочно засудив його до 14 років позбавлення волі. До цього журналіста занесли до Реєстру терористів і екстремістів Росфінмоніторингу за заклики завдати ядерного удару по Росії і поширення неправдивої інформації про Збройні сили країни.

Гордона заочно судили за статтями 205.2 ("Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності"), 207.3 ("Публічне розповсюдження завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Росії"), 282 ("Розпалювання ненависті або ворожнечі, так само як і приниження людської гідності") та 354 ("Публічні заклики до розв'язування агресивної війни") КК РФ.

За версією слідства, у березні 2022 року український журналіст опублікував на своїх каналах у YouTube відео із закликом до президента США розв'язати війну із застосуванням ядерної зброї проти Росії. У липні 2022 року Гордона оголосили в міжнародний розшук, а басманний суд Москви видав санкцію на його заочний арешт.

Зауважимо, що у вересні 2024 року СБУ нейтралізувала в Києві мережу агентів ФСБ, які готували замах на Дмитра Гордона. Тоді журналіст навіть озвучив імовірне ім'я замовника.

Фахрудін Шарафмал

Фахрудін Шарафмал Фото: instagram.com/vaglaskogur/

Наприкінці липня 2024 року Мосміськсуд заочно засудив до семи років колонії загального режиму українського журналіста Фахрудіна Шарафмала. Журналіста визнали винним за статтями 280 ("Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності"), 282 ("Розпалювання ненависті та ворожнечі") і 354.1 ("Реабілітація нацизму") КК РФ. Йому також заборонили адмініструвати сайти строком на п'ять років.

У матеріалах справи йшлося про те, що з лютого до березня 2022 року Шарафмал у прямому ефірі українського телеканала закликав українців до масових розправ над громадянами Росії, зокрема дітьми. Журналіст обґрунтував свої заклики нацистською ідеологією і показав в ефірі портрет Адольфа Ейхмана, який очолював відділ управління гестапо. Пізніше Шарафмал вибачився за ці слова. Кримінальну справу проти нього порушили в Росії 17 березня 2022 року. Він перебуває в міжнародному розшуку.

Наталія Мосейчук

Наталія Мосейчук Фото: Соцсети

Басманний суд Москви заочно засудив і українську телеведучу Наталю Мосейчук (занесена Росфінмоніторингом до реєстру терористів і екстремістів) до п'яти років колонії. Мосейчук визнали винною за статтею 282 ("Розпалювання ненависті або ворожнечі, так само як приниження людської гідності") КК РФ. Її оголошено в міжнародний розшук.

Справу щодо телеведучої порушили 2022 року, після того, як в одному з ефірів вона закликала до розправи над російськими офіцерами. 25 квітня повідомлялося, що слідчий комітет Росії направив її кримінальну справу до суду.

Андріана Курилець-Кметюк

Андріана Курилець-Кметюк Фото: Скрін відео

У Москві Басманний районний суд заочно засудив і українську акторку Андріанну Курилець-Кметюк (внесена до списку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу) до п'яти років позбавлення волі за заклики до розправи над російськими офіцерами.

Українку визнано винною за статтею про збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності. Наразі росіяни оголосили актрису Курилець-Кметюк у міжнародний розшук.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

У жовтні 2024 року суд Москви заочно засудив 40-річну українську телеведучу Яніну Соколову до восьми років колонії загального режиму. Українку визнали винною за пунктом "а" частини 2 статті 282 КК РФ "Публічні дії, спрямовані на розпалювання ненависті та ворожнечі, а також на приниження гідності групи осіб за ознакою національності, вчинені публічно, з використанням мережі "Інтернет", із погрозою застосування насильства".

У серпні 2022 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу проти Соколової після її виступу в ефірі з "русофобськими висловлюваннями". Тоді МВС Росії оголосило її в розшук.

Олександр Роднянський

Олександр Роднянський Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky/

У жовтні 2024 року в Москві суд заочно засудив кінопродюсера Олександра Роднянського до 8,5 року за нібито фейки про Збройні сили (ЗС) Росії. Його визнано винним за частиною 2 статті 207.3 КК РФ ("Поширення завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації з мотивів політичної ненависті". Відомо, що кримінальну справу проти кінопродюсера порушили після його постів, опублікованих у соціальних мережах, про нібито обстріл Збройних сил (ЗС) Росії Маріуполя, Запорізької області та Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в РФ українку з Маріуполя засудили до 8 років в'язниці за нібито тероризм.

Крім цього, Фокус писав, що в РФ засудили українського розвідника, який потрапив у полон у Криму.