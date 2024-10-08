Вибили зізнання: у РФ українку з Маріуполя засудили до 8 років в'язниці за нібито тероризм

Ірина Навальна розповіла, що росіяни катували її струмом і били, щоб вона зізналася в тому, що нібито готувала вибух. При цьому вони обіцяли, що в рамках обміну відправлять її в Україну.

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У Росії 26-річну українку з Маріуполя Ірину Навальну засудили до 8 років в'язниці за нібито "підготовку теракту". Про це пише російське видання"Медиазона" з посиланням на адвоката дівчини Івана Бондаренка.

Повідомляється, що суд у Ростові-на-Дону вважає, що Ірина нібито планувала вибух біля адміністрації тимчасово окупованого Маріуполя ще у вересні 2022 року, коли там проводили так званий "референдум" щодо приєднання захоплених територій до РФ.

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Обвинувачення вважає, що дівчина отримала гроші від спецслужб України, щоб купити велосипед, на якому вона мала привезти у вказане місце вибухівку. Прокурор вимагав, щоб Ірину відправили на 14 років. Однак суд призначив їй 8 років позбавлення волі, а також штраф.

Сама Ірина Навальна на суді заявила, що з неї вибили зізнання під тортурами. За її словами, росіяни били її електрошокером, погрожували, змушували зізнатися у злочині. Вони обіцяли, що в рамках обміну відправлять її в Україну.

За словами адвоката Бондаренка, він хоче оскаржити вирок. Так, основні свідки обвинувачення спростували на суді початкові свідчення. Один із них навіть сказав, що бачив Ірину тільки під час її затримання на місці події.

"8 років у цих реаліях — "комплімент" від суду. Усе розуміють, але виправдати не можуть. Це моя особиста думка", — додав адвокат.

Ірина розповіла, що тортурам вона піддавалася в слідчому ізоляторі. До неї навіть приїжджали російські журналісти, щоб зняти пропагандистський сюжет. Однак дівчина відмовилася з ними говорити, за що її знову побили, а потім кинули в підвал, де утримувалися інші українські військовополонені.

У матеріалі йдеться про те, що Ірина разом із матір'ю була евакуйована з Маріуполя до початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак потім вона повернулася в уже окуповане місто, адже в ньому залишилася її бабуся. Уже за місяць дівчину затримали. В Україні Ірина вважається військовополоненою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що український військовий Олександр Іщенко влітку загинув у російській в'язниці. Сім'я отримала його тіло в жахливому стані. За словами журналістів, росіяни після розтину не зашили тіло, останки, які доправили з в'язниці в Ростові-на-Дону, розклалися. Український судмедексперт дійшов висновку, що перед смертю ребра чоловіка були зламані тупим предметом.