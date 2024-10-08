Выбили признание: в РФ украинку из Мариуполя приговорили к 8 годам тюрьмы за якобы терроризм

Ирина Навальная рассказала, что россияне пытали ее током и избивали, чтобы она призналась в том, что якобы готовила взрыв. При этом они обещали, что в рамках обмена отправят ее в Украину.

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В России 26-летнюю украинку из Мариуполя Ирину Навальную засудили до 8 лет тюрьмы за якобы "подготовку теракта". Об этом пишет российское издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката девушки Ивана Бондаренко.

Сообщается, что суд в Ростове-на-Дону считает, что Ирина якобы планировала взрыв возле администрации временно оккупированного Мариуполя еще в сентябре 2022 года, когда там проводился так называемый "референдум" по присоединению захваченных территорий к РФ.

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Обвинение считает, что девушка получила деньги от спецслужб Украины, чтобы купить велосипед, на котором она должна была привезти в указанное место взрывчатку. Прокурор требовал, чтобы Ирину отправили на 14 лет. Однако суд назначил ей 8 лет лишения свободы, а также штраф.

Сама Ирина Навальная на суде заявила, что из нее выбили признание под пытками. По ее словам, россияне били ее электрошокером, угрожали, заставляли признаться в преступлении. Они обещали, что в рамках обмена отправят ее в Украину.

По словам адвоката Бондаренко, он хочет обжаловать приговор. Так, основные свидетели обвинения опровергли на суде первоначальные показания. Один из них даже сказал, что видел Ирину только во время ее задержания на месте происшествия.

"8 лет в этих реалиях – "комплимент" от суда. Все понимают, но оправдать не могут. Это мое личное мнение", – добавил адвокат.

Ирина рассказала, что пыткам она подвергалась в следственном изоляторе. К ней даже приезжали российские журналисты, чтобы снять пропагандистский сюжет. Однако девушка отказалась с ними говорить, за что ее снова избили, а затем бросили в подвал, где содержались другие украинские военнопленные.

В материале говорится, что Ирина вместе с матерью была эвакуирована из Мариуполя в начала полномасштабного вторжения РФ. Однако затем она вернулась в уже оккупированный город, ведь в нем осталась ее бабушка. Уже через месяц девушку задержали. В Украине Ирина считается военнопленной.

Ранее СМИ сообщали, что украинский военный Александр Ищенко летом погиб в российской тюрьме. Семья получила его тело в ужасном состоянии. По словам журналистов, россияне после вскрытия не зашили тело, останки, которые доставили из тюрьмы в Ростове-на-Дону, разложились. Украинский судмедэксперт пришел к выводу, что перед смертью ребра мужчины были сломаны тупым предметом.