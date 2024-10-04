"Его разорвали на части": как россияне замучили пленного бойца Александра Ищенко, — WP

По словам журналистов, россияне после вскрытия не зашили тело, останки, которые доставили из тюрьмы в Ростове-на-Дону, разложились. Украинский судмедэксперт пришел к выводу, что перед смертью ребра мужчины были сломаны тупым предметом.

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Украинский военный Александр Ищенко летом погиб в российской тюрьме. Семья получила его тело в ужасном состоянии. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, родственники предполагают, что россияне сделали все, чтобы они не смогли опознать останки и не узнали причину смерти.

Как рассказала вдова Ищенко, 54-летняя Елена, она хотела взглянуть на тело своего мужа, когда узнала о его смерти. Женщина ждала Александра из плена на протяжении 2,5 лет. То, что она увидела, повергло ее в шок.

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В российском плену умер боец "Азова" Александр Ищенко: что о нем известно

Елена заявила, что россияне после вскрытия не зашили тело, останки, которые доставили из тюрьмы в Ростове-на-Дону, разложились. Украинский судмедэксперт пришел к выводу, что перед смертью ребра мужчины были сломаны тупым предметом.

"Его разорвали на части. Россияне сделали все, чтобы мы не смогли его опознать и не узнали настоящую причину", — рассказала женщина.

Битва за Мариуполь и российский плен

Женщина рассказала, что Александр не был военным, а моряком торгового флота. Он присоединился к территориальной обороне в феврале 2022 года, когда ВС РФ взяли в осаду Мариуполь. Затем его отряд присоединился к бойцам "Азова". Возможно, Ищенко даже не знал о том, что его признали членом этого подразделения.

Сообщается, что другие члены семьи Александра смогли переправиться в Днепр и потеряли с ним связь, когда ВС РФ захватили Мариуполь.

По словам журналистов, в августе 2022 года родственники смогли выяснить, что Ищенко жив. Он тогда находился на оккупированной территории Донецкой области. Однако затем его перевели в Ростов-на-Дону. Дочь Александра, Кристина, и его жена смогли опознать его по фотографии, которая была сделана во время суда. Тогда россияне судили более 20 человек, обвиняя их якобы в "терроризме". Это было прошлым летом.

Издание пишет, что семья заплатила российскому сайту Zona Telekom большую сумму денег, чтобы у них появилась возможность присылать пленному еду и письма. Александр тогда тоже смог писать ответ. Из них выяснилось, что его били практически каждый день, когда он находился в Донецкой области. И только дважды за 13 месяцев давали принять душ.

Смерть Александра Ищенко

В материале говорится, что о смерти Ищенко родственники узнали от адвоката. Он позвонил Кристине, а когда та узнала страшную новость, то потеряла сознание.

Елена заявила, что очень боялась того, что ее мужа похоронят в России. Мужчина очень хотел из плена вернуться домой в Украину. Тогда ей пришлось связаться с похоронной службой, которая за 4000 долларов разработала сложный план по возвращению тела Ищенко домой. Они отправили в Ростов-на-Дону человека, который выдал себя за племянника Александра. Он соврал российским чиновникам, что отвезет его в Армению. Только тогда тело удалось вернуть.

Сообщается, что Елена и Кристина смотрят на фотографии вернувшихся из плена украинских военных. Они радуются, что ребят удалось вернуть из российского плена, но им больного от того, что у Александра шанса увидеть их и родную землю, не будет.

"Мы рады за ребят, которые выдержали два года страданий, но очень больно, что у нас больше нет такого шанса, и наш папа не дожил до воссоединения с нами. А для нас эта скорбь останется на всю жизнь", — сказала Кристина.

Ранее сообщалось, что экспертиза установила, что бойца ВСУ Александра Ищенко замучили в плену. С согласия жены заместитель командира "Азова" Святослав Паламар обнародовал результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установила причины смерти украинского защитника.