В российском плену умер боец "Азова" Александр Ищенко: что о нем известно

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, украинский воин скончался 9 дней назад. Однако украинскую сторону никто об этом официально не известил. Об этом ему рассказала дочь умершего.

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Военнопленный украинец, боец "Азова" Александр Ищенко умер в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону в России. Об этом сообщило российское издание "Медиазона".

По словам журналистов, об этом сообщили во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, рассматривающего дело Ищенко и еще 23 "азовцев". Документов, подтверждающих смерть подсудимого, СИЗО суду предоставить еще не успел.

Реакция Украины

На смерть Ищенко отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. У себя в Telegram он написал, что, по словам дочери Защитника Украины, он скончался 9 дней назад. Однако украинскую сторону никто об этом официально не известил. Также не было официального уведомления о причине смерти гражданина Украины.

"Поэтому с немедленным письмом обратился к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, удерживаемого российской стороной, и сообщила мне обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко", — написал Лубинец.

Он также заявил, что о трагедии дополнительно сообщил МККК и ООН, чтобы организации зафиксировали факт гибели военнопленного и обратили внимание на условия содержания украинских пленных защитников.

"Украина требует, чтобы РФ неукоснительно соблюдала Женевские конвенции – оказывала необходимую медицинскую помощь, создала смешанную медицинскую комиссию, чтобы это позволило репатриировать всех тяжелобольных и тяжелораненых", — отметил Лубинец.

Что известно об Александре Ищенко

Как пишет "РБК-Украина", в феврале 2022 года Александр добровольно вступил в терроборону полка "Азов" на должность военного водителя. Уже весной он попал в плен во время боев за Мариуполь, а затем в России стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами. Его обвинил в участии в якобы террористической организации и в некой попытке насильственного захвата власти.

Ранее Лубинец сообщал, что есть десятки случаев, когда украинские защитники умерли в плену от пыток. Омбудсмен заявил, что не знает, как давить на Россию и на Международный комитет Красного Креста, чтобы наконец-то россияне начали выполнять свои международные обязательства, а Украина перестала возвращать своих военнопленных в таком ужасном физическом состоянии.