У російському полоні помер боєць "Азова" Олександр Іщенко: що про нього відомо

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, український воїн помер 9 днів тому. Однак українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Про це йому розповіла дочка померлого.

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Військовополонений українець, боєць "Азова" Олександр Іщенко помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону в Росії. Про це повідомило російське видання "Медіазона".

За словами журналістів, про це повідомили під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, що розглядає справу Іщенка та ще 23 "азовців". Документів, що підтверджують смерть підсудного, СІЗО суду надати ще не встиг.

Реакція України

На смерть Іщенка відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У себе в Telegram він написав, що, за словами дочки Захисника України, він помер 9 днів тому. Однак українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.

"Тому з негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб вона розібралася в трагічній смерті військовополоненого, утримуваного російською стороною, і повідомила мені обставини та причину смерті Олександра Іщенка", — написав Лубінець.

Він також заявив, що про трагедію додатково повідомив МКЧХ і ООН, щоб організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників.

"Україна вимагає, щоб РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій — надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, щоб це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих і тяжкопоранених", — зазначив Лубінець.

Що відомо про Олександра Іщенка

Як пише"РБК-Україна", у лютому 2022 року Олександр добровільно вступив до тероборони полку "Азов" на посаду військового водія. Уже навесні він потрапив у полон під час боїв за Маріуполь, а потім у Росії став фігурантом кримінальної справи разом зі ще 23 українцями. Його звинуватили в участі в нібито терористичній організації та в якійсь спробі насильницького захоплення влади.

Раніше Лубінець повідомляв, що є десятки випадків, коли українські захисники померли в полоні від тортур. Омбудсмен заявив, що не знає, як тиснути на Росію і на Міжнародний комітет Червоного Хреста, щоб нарешті росіяни почали виконувати свої міжнародні зобов'язання, а Україна перестала повертати своїх військовополонених у такому жахливому фізичному стані.