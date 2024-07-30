Маємо десятки випадків, коли українські захисники померли в полоні від катувань, — Лубінець

Дмитро Лубінець говорить, що не знає, як тиснути на Росію і на Міжнародний комітет Червоного Хреста, щоб нарешті росіяни почали виконувати свої міжнародні зобов'язання, а Україна перестала повертати своїх військовополонених в такому жахливому фізичному стані.

Related video

Україна має десятки підтверджених випадків, коли українські військові, які потрапили в полон до РФ, помирали від тортур. Про це розповів в ефірі "Ми — Україна" Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, росіяни повертають українських захисників у жахливому стані, але поки що Україна не може з цим нічого зробити.

"Я не знаю, як ми ще повинні тиснути на Росію і на Міжнародний комітет Червоного Хреста, що ми ще повинні робити, щоб нарешті росіяни почали виконувати свої міжнародні зобов'язання, і ми перестали повертати українських військовополонених в такому жахливому фізичному стані", — сказав Лубінець.

Він наголосив, що Україна вже зафіксувала десятки випадків, коли українські захисники померли в полоні від катувань.

"На жаль, у нас є підтвердження, непоодинокі випадки, коли верифіковані військовополонені Збройних сил України під час знаходження в полоні просто помирали від тортур. У нас, принаймні станом на зараз, зафіксовано вже не один десяток подібних випадків", — сказав Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що лише за 1 день написав понад 800 листів різним організаціям щодо останніх випадків розстрілу українських військовополонених, але як такого результату немає — Червоний Хрест не реагує, ООН теж не надто активна.

Нагадаємо, що 26 липня повідомлялося, що прикордонник ДПСУ сховався на окупованій Луганщині і 2 роки прикидався полоненим. За це він незаконно отримав від держави понад 2 з половиною мільйони гривень.