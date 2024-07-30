Есть десятки случаев, когда украинские защитники умерли в плену от пыток, — Лубинец

Дмитрий Лубинец говорит, что не знает, как давить на Россию и на Международный комитет Красного Креста, чтобы наконец-то россияне начали выполнять свои международные обязательства, а Украина перестала возвращать своих военнопленных в таком ужасном физическом состоянии.

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Украина имеет десятки подтвержденных случаев, когда украинские военные, попавшие в плен к РФ, умирали от пыток. Об этом рассказал в эфире "Мы — Украина" Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, россияне возвращают украинских защитников в ужасном состоянии, но пока Украина не может с этим ничего сделать.

"Я не знаю, как мы еще должны давить на Россию и на Международный комитет Красного Креста, что мы еще должны делать, чтобы наконец россияне начали выполнять свои международные обязательства, и мы перестали возвращать украинских военнопленных в таком ужасном физическом состоянии", сказал Лубинец.

Он отметил, что Украина уже зафиксировала десятки случаев, когда украинские защитники умерли в плену от пыток.

"К сожалению у нас есть подтверждение, нередки случаи, когда верифицированные военнопленные Вооруженных сил Украины во время нахождения в плену просто умирали от пыток. У нас, по крайней мере по состоянию на сейчас, зафиксировано уже не один десяток подобных случаев", — сказал Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что только за 1 день написал более 800 писем различным организациям по поводу последних случаев расстрела украинских военнопленных, но как такового результата нет — Красный Крест не реагирует, ООН тоже не слишком активна.

Напомним, что 26 июля сообщалось, что пограничник ГПСУ скрылся на оккупированной Луганщине и 2 года притворялся пленным. За это он незаконно получил от государства более 2 с половиной миллионов гривен.