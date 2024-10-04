"Його розірвали на частини": як росіяни закатували полоненого бійця Олександра Іщенка, — WP

За словами журналістів, росіяни після розтину не зашили тіло, останки, які доправили з в'язниці в Ростові-на-Дону, розклалися. Український судмедексперт дійшов висновку, що перед смертю ребра чоловіка були зламані тупим предметом.

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Український військовий Олександр Іщенко влітку загинув у російській в'язниці. Сім'я отримала його тіло в жахливому стані. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, родичі припускають, що росіяни зробили все, щоб вони не змогли впізнати останки і не дізналися причину смерті.

Як розповіла вдова Іщенка, 54-річна Олена, вона хотіла поглянути на тіло свого чоловіка, коли дізналася про його смерть. Жінка чекала Олександра з полону протягом 2,5 років. Те, що вона побачила, шокувало її.

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Олена заявила, що росіяни після розтину не зашили тіло, останки, які доправили з в'язниці в Ростові-на-Дону, розклалися. Український судмедексперт дійшов висновку, що перед смертю ребра чоловіка були зламані тупим предметом.

"Його розірвали на частини. Росіяни зробили все, щоб ми не змогли його впізнати і не дізналися справжню причину", — розповіла жінка.

Битва за Маріуполь і російський полон

Жінка розповіла, що Олександр не був військовим, а моряком торгового флоту. Він приєднався до територіальної оборони в лютому 2022 року, коли ЗС РФ взяли в облогу Маріуполь. Потім його загін приєднався до бійців "Азову". Можливо, Іщенко навіть не знав про те, що його визнали членом цього підрозділу.

Повідомляється, що інші члени сім'ї Олександра змогли переправитися до Дніпра і втратили з ним зв'язок, коли ЗС РФ захопили Маріуполь.

За словами журналістів, у серпні 2022 року родичі змогли з'ясувати, що Іщенко живий. Він тоді перебував на окупованій території Донецької області. Однак потім його перевели до Ростова-на-Дону. Донька Олександра, Христина, та його дружина змогли впізнати його за фотографією, яка була зроблена під час суду. Тоді росіяни судили понад 20 осіб, звинувачуючи їх начебто в "тероризмі". Це було минулого літа.

Видання пише, що сім'я заплатила російському сайту Zona Telekom велику суму грошей, щоб у них з'явилася можливість надсилати полоненому їжу та листи. Олександр тоді теж зміг писати відповідь. З них з'ясувалося, що його били практично щодня, коли він перебував у Донецькій області. І тільки двічі за 13 місяців давали прийняти душ.

Смерть Олександра Іщенка

У матеріалі йдеться, що про смерть Іщенка родичі дізналися від адвоката. Він зателефонував Христині, а коли та дізналася страшну новину, то знепритомніла.

Олена заявила, що дуже боялася того, що її чоловіка поховають у Росії. Чоловік дуже хотів із полону повернутися додому в Україну. Тоді їй довелося зв'язатися з похоронною службою, яка за 4000 доларів розробила складний план з повернення тіла Іщенка додому. Вони відправили до Ростова-на-Дону людину, яка видала себе за племінника Олександра. Він збрехав російським чиновникам, що відвезе його до Вірменії. Тільки тоді тіло вдалося повернути.

Повідомляється, що Олена і Христина дивляться на фотографії українських військових, які повернулися з полону. Вони радіють, що хлопців вдалося повернути з російського полону, але їм боляче від того, що в Олександра шансу побачити їх і рідну землю, не буде.

"Ми раді за хлопців, які витримали два роки страждань, але дуже боляче, що в нас більше немає такого шансу, і наш тато не дожив до возз'єднання з нами. А для нас ця скорбота залишиться на все життя", — сказала Христина.

Раніше повідомлялося, що експертиза встановила, що бійця ЗСУ Олександра Іщенка замучили в полоні. За згодою дружини заступник командира "Азова" Святослав Паламар оприлюднив результати судово-медичної експертизи, яка встановила причини смерті українського захисника.