Соколова, Гордон и Роднянский: в чем РФ обвинила известных украинцев

Россия активно продолжает заочно осуждать украинцев, которые стали на защиту собственной Родины. Только за последние полгода приговор вынесли около десяти публичным личностям, среди которых журналисты, актеры, режиссеры.

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После полномасштабного вторжения на территорию Украины, которое начала Российская Федерация ряд украинских медийных людей оказались под пристальным прицелом страны агрессора. Все, кто стал на сторону Родины автоматически попали в "черный список", а остальные, кто еще и имеет активную гражданскую позицию вообще нарвались на возбуждение уголовных дел против себя в стране-агрессоре. Фокус подготовил подборку в которой собрал наказания публичных украинцев в России за последние полгода.

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон Фото: Facebook

Так, в июле 2024 года второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор украинскому журналисту, телеведущему и интервьюеру Дмитрию Гордону. Таким образом суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. До этого журналист был внесен в Реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга за призывы нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о Вооруженных силах страны.

Гордона заочно судили по статьям 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России"), 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, равно как унижение человеческого достоинства") и 354 ("Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны") УК РФ.

По версии следствия, в марте 2022 года украинский журналист опубликовал на своих каналах в YouTube видео с призывом к президенту США развязать войну с применением ядерного оружия против России. В июле 2022 года Гордона объявили в международный розыск, а басманный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

Заметим, что в сентябре 2024 года СБУ нейтрализовала в Киеве сеть агентов ФСБ, которые готовили покушение на Дмитрия Гордона. Тогда журналист даже озвучил вероятное имя заказчика.

Фахрудин Шарафмал

Фахрудин Шарафмал Фото: instagram.com/vaglaskogur/

В конце июля 2024 года Мосгорсуд заочно приговорил к семи годам колонии общего режима украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. Журналиста признали виновным по статьям 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), 282 ("Возбуждение ненависти и вражды") и 354.1 ("Реабилитация нацизма") УК РФ. Ему также запретили администрировать сайты сроком на пять лет.

В материалах дела говорилось, что с февраля по март 2022 года Шарафмал в прямом эфире украинского телеканала призвал украинцев к массовым расправам над гражданами России, в частности детьми. Журналист обосновал свои призывы нацистской идеологией и показал в эфире портрет Адольфа Эйхмана возглавлявшего отдел управления гестапо. Позже Шарафмал извинился за эти слова. Уголовное дело против него возбудили в России 17 марта 2022 года. Он находится в международном розыске.

Наталья Мосейчук

Наталья Мосейчук Фото: Соцсети

Басманный суд Москвы заочно приговорил и украинскую телеведущую Наталью Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) к пяти годам колонии. Мосейчук признали виновной по статье 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, равно как унижение человеческого достоинства") УК РФ. Она объявлена в международный розыск.

Дело в отношении телеведущей возбудили в 2022 году, после того, как в одном из эфиров она призвала к расправе в отношении российских офицеров. 25 апреля сообщалось, что следственный комитет России направил ее уголовное дело в суд.

Андриана Курилец-Кметюк

Андриана Курилец-Кметюк Фото: Скрин видео

В Москве Басманный районный суд заочно приговорил и украинскую актрису Андрианну Курилец-Кметюк (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пяти годам лишения свободы за призывы к расправе над российскими офицерами.

Украинка признана виновной по статье о возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства. Сейчас россияне объявили актрису Курилец-Кметюк в международный розыск.

Янина Соколова

Янина Соколова

В октябре 2024 года суд Москвы заочно приговорил 40-летнюю украинскую телеведущую Янину Соколову к восьми годам колонии общего режима. Украинку признали виновной по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ "Публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также за унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети "Интернет", с угрозой применения насилия".

В августе 2022 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Соколовой после ее выступления в эфире с "русофобскими высказываниями". Тогда МВД России объявило ее в розыск.

Александр Роднянский

Александр Роднянский Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky/

В октябре 2024 года в Москве суд заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского к 8,5 года за якобы фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Он признан виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти". Известно, что уголовное дело против кинопродюсера возбудили после его постов, опубликованных в социальных сетях, о якобы обстреле Вооруженных сил (ВС) России Мариуполя, Запорожской области и Киева.

Напомним, ранее мы писали, что в РФ украинку из Мариуполя приговорили к 8 годам тюрьмы за якобы терроризм.

Кроме этого, Фокус писал, что в РФ осудили украинского разведчика, который попал в плен в Крыму.