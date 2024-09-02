Ада Роговцева, которая имеет звание Героя Украины, заговорила о переговорах с Россией (видео)

Ада Роговцева с 2007 года имеет звание Героя Украины. Кроме этого, актриса имеет еще немало государственных наград за свое творчество в Украине.

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87-летняя народная артистка Украины Ада Роговцева ответила, что думает о переговорах с Россией, которая 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну в Украине, а в 2014 году аннексировала Крым и захватила часть территории Донецкой и Луганской областей. Об этом она высказалась в интервью Алексея Суханова.

В частности, на вопрос Суханова, как Ада относится к вероятности переговоров с так называемой Россией, она ответила, что никак. Ведь, по словам артистки, их просто не может быть

"Никаких переговоров не может быть. Их надо заставить, или победить так уже. Я не знаю, как мы можем победить... Пусть произойдет чудо. Как нам согласиться? На что мы можем согласиться? Как мы можем отдать? Каким образом? Почему? Они уже сколько наделали, что уже, какие переговоры", — сказала Роговцева.

Актриса также высказалась относительно того, что общество, армия очень уставшие, а, как известно, по ее словам, усталость часто может перерастать в равнодушие или депрессию, что в результате будет иметь бездействие. Поэтому именно это ее сейчас очень пугает.

На вопрос Суханова, в чем заключается национальная идея украинского народа, актриса ответила знаменитым лозунгом: "Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!"

1:13:03 — Переговоры с Россией. Усталость людей

Напомним, ранее мы писали, что Украина может договориться о мире с РФ по модели "зернового коридора".