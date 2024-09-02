Ада Роговцева, яка має звання Героя України, заговорила про перемовини з Росією (відео)

Ада Роговцева з 2007 року має звання Героя України. Крім цього, акторка має ще чимало державних нагород за свою творчість в Україні.

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87-річна народна артистка України Ада Роговцева відповіла, що думає про перемовини з Росією, яка 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну в Україні, а у 2014 році анексувала Крим та захопила частину території Донецької та Луганської областей. Про це вона висловилася в інтерв’ю Олексія Суханова.

Зокрема, на запитання Суханова, як Ада ставитесь до ймовірності перемовин з так званою Росією, вона відповіла, що ніяк. Адже за словами артистки, їх просто не може бути

"Ніяких перемовин не може бути. Їх треба змусити, або перемогти отак вже. Я не знаю, як ми можемо перемогти… Хай станеться диво. Як нам погодитися? На що нам можна погодитися? Як можна віддати? Яким чином? Чому? Вони вже скільки наробили, що вже, які перемовини", — сказала Роговцева.

Акторка також висловилася стосовно того, що суспільство, армія дуже втомлені, а, як відомо, за її словами, втома часто може переростати у байдужість або депресію, що у результаті матиме бездіяльність. Тому саме це її зараз дуже лякає.

На запитання Суханова, у чому полягає національна ідея українського народу, акторка відповіла славнозвісним гаслом: "Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!"

1:13:03 - Перемовини з росією. Втома людей

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна може домовитися про мир з РФ по моделі "зернового коридору".