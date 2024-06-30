Україна може домовитися про мир з РФ по моделі "зернового коридору", – Зеленський

Домовляючись про "зерновий коридор", Україна вела перемовини з Туреччиною, а та в свою чергу говорила з Росією. Зеленський впевнений, що так можна зробити, домовляючись про мир.

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Війну в Україні не вирішить ідея, яка полягає у тому, щоб вона віддала свої території РФ. Про це в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer сказав президент України Володимир Зеленський.

Український лідер вважає, що Україна може домовлятися про мир з Росією використовуючи ту саму модель, як вони домовлялися щодо "зернового коридору".

"Тоді Україна вела перемовини з ООН та Туреччиною, а вони в свою чергу – з РФ. Тоді це спрацювало. Зараз це можна зробити з країнами з різних континентів. Поки що у нас є тільки така модель", — сказав Зеленський.

Він також оцінив так званий мирний план для України, який пропонує кандидат в президенти США Дональд Трамп. Зеленський впевнений, що він не спрацює.

"Якщо у Трампа є така модель — завершити війну за 24 години, то всі хотіли б завершити війну. Може, навіть за годину буде краще. Але якщо ідея полягає в тому, щоб віддати наші території, то ні, це питання не вирішить. Це не спрацює; це не призведе до миру у всьому світі, чи між Україною та Росією", — сказав український лідер.

Він додав, що своїми заявами про те, що він хоче припинити військову допомогу Україні і що консервна війна може закінчитися за 24 години, Трамп дає Путіну все, що той хоче.

"Кандидат у президенти від Республіканської партії заявив, що вимагатиме припинення вогню з обох сторін і змусить їх "вести переговори", фактично даючи Путіну те, що він хоче, і не дозволяючи Україні повернути більше окупованих земель. Не кажучи вже про те, що Путін порушив усі домовленості між Росією та Україною за останні три десятиліття", — сказав Зеленський.

Єдиними можливими переговорами, які бачить український президент, були б переговори на основі його власного мирного плану, який передбачає повний вихід з України, репарації та правосуддя за військові злочини Росії. Український кордон буде встановлено, подальше російське вторгнення не спричинить нової війни, і "світ не боятиметься, що Путін знову повернеться".

"Потрібно забезпечити нам безпеку. Членство в НАТО добре не лише для України; це забезпечить безпеку Росії. Якщо НАТО не готове захистити нас і взяти в альянс, — твердо сказав Зеленський, — то ми просимо НАТО дати нам усе, щоб ми могли захистити себе", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 30 червня президент України розповів про втрати України та Росії на фронті. За його оцінками, українських солдатів гине вшестеро менше.