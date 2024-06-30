"Ми бережемо своїх людей": на одного українця гине шість росіян, — Зеленський (відео)

Глава української держави уточнив, що раніше цей показник становив 1 до 4. Володимир Зеленський також переконаний, що Україна може бути технологічнішою за Росію.

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Наразі на Харківському та Покровському напрямках втрати росіян в особовому складі значно перевищують українські — гине 1 українець на шість окупантів. Про це в інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дійсно, у них набагато більше людей. Дійсно, ми бережемо своїх людей більше. Дійсно, у нас людей не буде більше ніж у росіян. Але у цьому всьому ми повинні подивитись, що у нас сьогодні гине один українець до шести росіян", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що йдеться про Харківський і Покровський напрямок, де раніше це співвідношення становило 1 до 4.

Глава держави пояснив, що цими словами він не говорить про те, що Україні вистачить людей.

"Я просто хочу сказати, що усі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони росіян, так вони мають рацію, але зараз інша війна – війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати", — зазначив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що для того, аби бути більш технологічним, міжнародним партнерам зараз достатньо зробити дві речі:

не давати росіянам розбудовувати виробництво дронів і ракет, з використанням західних мікроелементів в обхід санкцій;

фінансувати внутрішнє виробництво дронів і ракет в Україні, яке на сьогодні вже з'явилось.

"Ми можемо бути технологічніше, ніж Росія", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що "зрозумілий і детальний" план закінчення війни буде готовий у 2024 році.

27 червня президент України Володимир Зеленський закликав Європу припинити знімати санкції з російських олігархів.